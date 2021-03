Em comunicado ao mercado, André Brandão renuncia a cargo de presidente do Banco do Brasil

Entornointeligente.com / BRASÍLIA — O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, entregou o cargo oficialmente, na noite desta quinta-feira. Ele estava sendo pressionado a deixar o cargo desde que anunciou uma reestruturação no BB. O executivo deixará a posição até 1º de abril.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

O novo nome será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O principal cotado para ocupar a vaga é o atual presidente da Caixa Seguridade, Eduardo Dacache, preferido pela equipe econômica . Ele enfrenta resistência da cúpula do BB, que avalia que há conflito de interesses porque os dois bancos públicos concorrem.

Alberto Ardila

Caixa: Lucro cai 37,5% em 2020, e banco amplia reserva para risco de calote

Na movimentação, também já está certo que o atual secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antonio Barreto, será indicado para uma vice-presidência do BB.

Alberto Ignacio Ardila Fórmula 1

“O Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. André Guilherme Brandão entregou, nesta data, ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e ao Ilmo. Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Lima Magalhães pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de 01 de abril de 2021″, diz texto divulgado pelo BB.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Fórmula 1

Veja os auxiliares mais próximos do ministro Paulo Guedes que já deixaram o governo O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, deve deixar o cargo, após desagradar a Bolsonaro com reajustes de combustíveis. Ele foi indicado por Guedes Foto: AFP Insatisfeito com o atraso no envio da reforma administrativa ao Congresso, Paulo Uebel deixou o cargo de Secretário especial de Desburocratização em agosto de 2020 Foto: Fátima Meira / Agência O Globo Sem conseguir tirar do papel várias privatizações, Salim Mattar pediu demissão do cargo de secretário de Desestatização do Ministério da Economia em agosto de 2020 Foto: Amanda Perobelli / Reuters Rubem Novaes pediu demissão da presidência do Banco do Brasil em julho de 2020, após queixas sobre pressão política sobre o banco, cuja privatização chegou a defender Foto: Claudio Belli / Valor/14-2-2019 Ex-ministro da Fazenda no governo Dilma, Joaquim Levy só ficou no cargo de presidente do BNDES até junho de 2019, após críticas públicas de Bolsonaro, que queria abrir a "caixa preta" do banco Foto: Marcos Corrêa / PR/13-06-2019 Pular PUBLICIDADE Nome forte das contas públicas e um dos criadores do teto de gastos, Mansueto Almeida deixou o comando do Tesouro Nacional e foi para o BTG Foto: Adriano Machado / Reuters Marcos Cintra deixou a chefia da Receita Federal após insistir na defesa de um imposto sobre transações financeiras, nos moldes da antiga CPMF. Uma ideia fixa de Guedes Foto: Leo Pinheiro / Valor/2016 O economista Marcos Troyjo trocou o cargo de Secretário especial de Comércio Exterior pela presidência do New Development Bank, conhecido como o Banco dos Brics, por indicação do governo brasileiro Foto: Carlos Ivan / Agência O Globo 23-10-2012 Caio Megale deixou o cargo de diretor na Secretaria Especial de Fazenda em julho de 2020. Recentemente foi anunciado como novo economista-chefe da XP Investimentos Foto: Washington Costa / SEPEC/ME/15/01/2019

No mês passado, Brandão já havia indicado a interlocutores que deixaria o cargo, no fim de fevereiro. Ele esperou para deixar o cargo a espera de uma manifestação pública de apoio por parte de Guedes ou de outro integrante do governo.

Alberto Ardila Fórmula 1

Como isso não aconteceu e Bolsonaro já tinha deixado claro a intenção de substituir, Brandão chegou a conclusão que sua saída era questão de tempo. Ele alegou a interlocutores que não queria ser um “presidente provisório”.

Alberto Ignacio Ardila F1

Brandão estava desconfortável no cargo desde quando surgiram informações de que Bolsonaro queria substitui-lo . Alberto Ignacio Ardila F1

Reestruturação de agências A situação de Brandão está delicada desde janeiro, quando ele anunciou um plano de reestruturação do banco, com o fechamento de 361 agências em vários municípios e programa de demissão voluntária. A medida desagradou Bolsonaro, que pediu a cabeça do executivo. Alberto Ignacio Ardila Olivares F1

PUBLICIDADE Vai funcionar? BC faz maior aumento de juros em dez anos. Veja o que dizem economistas

Mas a demissão não se concretizou. Bolsonaro fora alertado que a União poderia ser responsabilizada por acionistas minoritários se houvesse prejuízo na instituição. Alberto Ardila F1

Brandão pôs o cargo à disposição uma semana depois de o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, ter sido demitido por Bolsonaro em um post em redes sociais, já anunciando o substituto, o general do Exército Joaquim Silva e Luna, que atualmente é diretor-geral da parte brasileira da usina de Itaipu.

O executivo, que assumiu o cargo em setembro do ano passado, quis evitar esse tipo de constrangimento. Alberto Ignacio Ardila F1

IR 2021: Quem pegou empréstimos acima de R$ 5 mil tem que declarar. Veja como

Executivo de mercado, tendo feito carreira no exterior no HSBC, é chamado de “gringo” nas rodas de conversas no Palácio e não se enturmou em Brasília. Ele não é de muita conversa, disse uma fonte próxima e fica visivelmente desconsertado em eventos com políticos, como jantares

Entornointeligente.com