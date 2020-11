Comerciantes en EEUU resguardan sus vitrinas por miedo a saqueos tras las elecciones (Fotos y video)

Entornointeligente.com /

Las tiendas en San Francisco, Beverly Hills, Washington, DC, Atlantic City, Chicago, Boston, Indianápolis y Denver ya protegieron sus vitrinas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del martes.

En los últimos días, muchas empresas de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades más icónicas se abrieron paso para protegerse de posibles disturbios civiles, tras las protestas a nivel nacional y los saqueos generalizados que se produjeron tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial el 25 de mayo en Minneapolis.

En Washington, DC, no lejos de la Casa Blanca, los restaurantes, las tiendas, las farmacias y las tiendas de ropa ya han colocado madera contrachapada sobre sus escaparates de vidrio.

Esto es Washington hoy alrededor de la Casa Blanca. Insólitas elecciones mañana. Máxima tensión. pic.twitter.com/XqfUbkNMhD

— David Alandete (@alandete) November 2, 2020

