Germán Cardoso: “Veo muy difícil poder abrir las fronteras normalmente”

Buquebus informó a través de un comunicado que a partir de noviembre tendrá una frecuencia que unirá diariamente Montevideo con Buenos Aires, a excepción de los sábados. Tras la pandemia , la empresa comenzó a operar con una frecuencia de un día a la semana (viernes) que después amplió a tres (lunes, jueves y viernes).

Para que este aumento de la conectividad a partir del mes próximo sea posible, fue necesario un decreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el cual fue publicado ayer en el Diario Oficial y explica que “las frecuencias especiales llevadas a cabo los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre del año en curso, cumplieron con las condiciones previamente acordadas y con el protocolo de prevención sanitaria exigido”.

A su vez, aclara que es pertinente “mantener in totum las condiciones sanitarias establecidas en la resolución de fecha 13 de abril de 2020 para los pasajeros y la empresa, así como el protocolo y el formulario médico ya aprobado”

Si bien este incremento de las frecuencias puede interpretarse como una forma de ir abriendo la frontera de cara a la próxima temporada de verano , el ministro de Turismo, Germán Cardoso , se mantiene muy cauto respecto a esta posibilidad.

“Yo veo muy difícil en las actuales circunstancias poder abrir normalmente. No depende solamente de mi opinión y voluntad, pero si se analiza la situación, con la tasa de contagios que hay en Argentina y Brasil , es realmente muy complejo. Se está considerando todo, pero no hay una decisión tomada”, dijo el secretario de Estado a El País

A su vez, anticipó que entre hoy y mañana mantendrá una reunión en Presidencia para definir la posibilidad -o no- de hacer algún tipo de apertura de fronteras , lo cual viene reclamando, entre otros, la Cámara Uruguaya de Turismo

“No hay una fecha (para hacer el anuncio). Estamos sí conversando, preguntándole al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), analizando protocolos, propuestas e iniciativas. Yo siempre dije que entendía que no podíamos ir más allá del 15 de octubre, es una estimación mía, porque entiendo que es algo que hay que comunicar por lo menos con 60 días para planificar la actividad”, indicó

“Está todo el mundo lleno de propuestas y yo creo que eso es sano, porque en mayor o menor medida las personas actúan en función de sus perspectivas e intereses, eso es humano. El sector del turismo la está pasando horrible, más allá del movimiento interno, porque se viene aumentando significativamente la actividad y los lugares del interior están ofreciendo cifras récord de visitantes. Pero obviamente que solo con eso no alcanza. Entiendo la preocupación, pero somos una isla, y como estamos tan bien me parece que da lugar a que determinados sectores reclamen más. Pero mirás la región y asusta”, agregó Cardoso

Buque Francisco. “Mi opinión netamente personal, no científica, es que Buquebus con el laboratorio que tiene a bordo es muy seguro. En tres o cuatro meses han venido solamente dos positivos. Lo destacable de eso es que ningún otro se contagió arriba del barco. O sea que hay un protocolo que funciona”, opinó Cardoso

Germán Cardoso, ministro de Turismo. Foto: Francisco Flores. “Lo mismo ocurre en las termas, donde estaban llenos de dudas. Venían a hablar con nosotros los desocupados del sector termal , nos pedían volver a la actividad, y por otro lado las fuerzas vivas nos decían que iban a contagiar a todo el país. Y no ha habido ni un solo contagio en las termas , ni un reporte negativo. Eso da la pauta de que cuando hay protocolos estrictos y se aplican, funcionan”, agregó

Pero los controles en los viajes de frontera no son inefables. El viernes 26 de julio, cuando la empresa tenía una sola frecuencia hacia Uruguay por la pandemia, dos ciudadanos argentinos infectados llegaron hasta Maldonado. Eran un padre y un hijo que tienen residencia en Uruguay

Estas personas viajaron en la embarcación con 269 pasajeros (de los cuales 123 eran uruguayos), muchos de los cuales tuvieron que quedar aislados en Maldonado

Además, solamente entre el 24 de marzo y el 25 de junio habían ingresado a Uruguay 29.120 personas, de las cuales 13.946 eran de nacionalidad uruguaya. A esto hay que sumarle que en promedio ingresan cada día 350 camiones al país

El caso de Maldonado provocó la molestia del intendente Jesús Bentancur , quien dijo que “todo el esfuerzo que hicimos acá adentro no vale de nada porque vamos a seguir en el mismo proceso de infectar con gente de afuera”

Fuentes de Buquebus dijeron ayer a El País que los uruguayos que no tengan residencia, hasta que no haya una decisión en contrario del gobierno, solo podrán viajar si tienen permiso consular. “Mientras el gobierno no abra las fronteras , las condiciones siguen siendo las mismas. Pueden viajar los que son ciudadanos o residentes legales, o con permisos especiales consulares. Para ir a Argentina hay que tener DNI argentino o ser residente legal. Para venir para Uruguay, del mismo modo, se precisa cédula uruguaya o ser residente legal”, explicaron

