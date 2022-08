Examifa de «La Epa Colombia» la acusa de lavar dinero (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La influenciadora trans Yoli Álvarez, conocida como la ‘Barbie Colombiana’, ha mostrado la verdad por la cual se alejó de su gran amiga Epa Colombia. Desde hace unos meses Yoli ha atacado fuertemente a la empresaria de keratinas, debido a que conoce de primera mano su proceder.

A través de su cuenta personal de Instragram la influencer fue cuestionada por un seguidor «¿La Epa lava dinero?», escribió el seguidor. A lo cual Álvarez respondió de inmediato.

«Esta pregunta se la han hecho ustedes, los medios… Se la han hecho hasta el perro y el gato. Todos», comento al principio en un video. Luego, aseguró que antes no sabía muy bien a qué se refería el término ‘lavar dinero’; creía, en su ingenuidad, que correspondía a fabricar billetes falsos. Sin embargo, tras hablar con una abogada, ya sabe qué es y hasta lo relacionó con Daneidy Barrera Rojas. Por lo que yo viví, por lo que soy de testigo, por lo que escuché, por lo que veía, por todo lo que yo sé en el tiempo que estuve con ella, puedo decir que sí (ha lavado dinero)», sentenció.

A pesar de rendir estas declaraciones Álvarez no sabe cómo Epa estará en la actualidad debido al rompimiento de su amistad, a lo que comento «No puedo decir lo mismo de si ella está haciendo eso. En el tiempo en el que estuve con ella, sí. Ahorita, no sé «.

También hizo énfasis sobre los líos que tiene la empresaria por la supuesta mala calidad de sus productos capilares. «A l parecer, los distribuidores ya se estarían retirando y no quieren vender más este producto «, manifestó Álvarez.

te puede interesar: El youtuber Nicolás Arrieta denuncia a Epa Colombia por vender productos dañados En una oportunidad una mujer público y pidió ayuda por los productos que compro » Yo estoy muy preocupada. Ayúdenme a publicar, por favor, porque es en serio. Es impresionante el cabello que se me ha ido cayendo. Es mucho, mucho cabello» .

Por otro lado la empresaria ha pasado de todos estos comentarios. Y ha enfatizado el trabajo fuerte que ha hecho durante su vida para llegar a dónde está, pero e n el camino ha encontrado personas que, de acuerdo con ella, le tienen envidia y buscan verla en la quiebra.

«Yo no estoy lavando dinero, tú puedes venir a mi empresa, visitarla. Todo lo vendo con Iva, yo estoy asumiendo el Iva «, comento en un video tras mostrar la casa que se había comprado a través de su negocio. «Estoy muy agradecida y te voy a decir algo: cualquier persona puede venir a investigar mi empresa, a mirar que todo se está haciendo bien. Yo compro con IVA, yo vendo con IVA, yo todo lo tengo al día, amiga. Puedes visitarme, yo no estoy siendo ninguna lavadora, estoy haciendo las cosas bien porque he trabajado y salí adelante. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga», concluyó.

