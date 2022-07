Exames Nacionais. Nota média do exame nacional de matemática A subiu 13 pontos

Entornointeligente.com /

Já foram afixados os resultados dos exames nacionais da primeira fase deste ano letivo, tendo sido realizadas um total de 207.057 provas das 267.108 inscrições que tinham sido registadas, o que corresponde a cerca de 77,5% das inscrições.

A disciplina de Biologia e Geologia foi a que registou um maior número de provas realizadas (39.138); logo de seguida Português (35.159), Matemática A (34.36) e Física e Química A (32.853).

Como já tinha acontecido no ano anterior, devido à pandemia, em 2022 os alunos realizaram apenas os exames finais nacionais nas disciplinas que elegeram como provas de ingresso, as chamadas específicas, e também para melhoria da classificação final de disciplina apenas para efeitos de acesso ao ensino superior.

Assim, as médias das classificações dos vários exames são todas superiores a 100 pontos, à exceção do exame final nacional de Matemática B (735), cuja média foi de 89 pontos.

Tendo em consideração os exames finais nacionais com um número de alunos superior a 2.500, aqueles que apresentaram uma classificação média mais elevada foram: Inglês, com 148 pontos; Desenho A, com 141 pontos; História A e História da Cultura e das Artes, com 123 pontos, segundo dados do Ministério da Educação.

Comparativamente aos resultados obtidos em 2021, neste ano, destaca-se a subida da classificação média, em 19 pontos, no exame final nacional de Física e Química A, em 13 pontos, no exame de Matemática A, e, em 9 pontos, no exame de Geografia A.

Por outro lado, a classificação média no exame de Geometria Descritiva A desceu 19 pontos, e a Matemática B e a Biologia e Geologia baixou 12 pontos.

«No processo de classificação das provas estiveram envolvidos 8.134 docentes do ensino secundário, cujo trabalho permitiu o cumprimento dos prazos previstos para a afixação das pautas», adiantou ainda a tutela em comunicado.

Estiveram ainda envolvidos cerca de 10.000 docentes vigilantes e pertencentes aos secretariados de exames das escolas, cujo papel e desempenho, sublinha o ministério, «foi determinante para a realização desta 1.ª fase».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com