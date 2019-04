Exames detectam cálculo em ureter esquerdo de Pelé

Entornointeligente.com / Boletim médico divulgado hoje (10) pelo Hospital Israelita Albert Einstein informa que o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, está com um cálculo no ureter esquerdo Ainda não há data para a retirada da formação. O ureter é um duto que permite o escoamento da urina da pelve renal para a bexiga.

Pelé está internado no Albert Einstein desde ontem. Segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é estável.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento segue estável e encontra-se em bom estado geral sob o ponto de vista clínico. Os exames demonstraram a presença de cálculo em ureter esquerdo, cuja remoção está programada para esta internação, mas ainda sem data definida.”

Na semana passada, Pelé ficou cinco dias internado no Hospital Americano de Paris. Ele foi hospitalizado na capital francesa em decorrência de um quadro de infecção urinária desencadeada por cálculo em ureter. Segundo boletim médico, a infecção já foi tratada.

