Ex vicepresidente de la Convención Jaime Bassa llama «retraso» a la opción Rechazo y genera críticas

En medio del Plebiscito que definirá si se aprueba o rechaza el proyecto constitucional, el ex convencional y ex vicepresidente del órgano redactor, Jaime Bassa, se refirió como «retraso» a la opción del Rechazo de la Carta Magna.

En conversación con Radio Biobío, el ex convencional del Frente Amplio tuvo que rectificar la manera en que hizo alusión a una de las opciones.

«La incertidumbre que ha abierto el Rechazo es una incertidumbre que le hace daño al país, estamos en un momento complejo en términos económicos, sociales, sanitarios, en términos mundiales incluso. Lo que el país necesita en este momento es certeza y la única certeza que tenemos hoy sobre la mesa es el Apruebo», dijo el abogado.

Luego, agregó que «en cambio el retraso … el Rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere, no sabe si va a haber nueva Convención o no».

Tras ello, Bassa habló sobre sus expectativas de cara a los resultados, y comentó «esperamos que podamos festejar esta noche que el Apruebo se imponga finalmente, que podamos iniciar un nuevo camino de mayor justicia social».

Sus dichos fueron analizados por la ex convencional de la UDI, Marcela Cubillos , quien aseguró a Emol que «lo de Bassa es solo la reiteración del clima de arrogancia que impusieron en la Convención y en la que él, como vicepresidente, tuvo una gran responsabilidad».

En la misma línea, Martín Arrau, también ex convencional UDI, sostuvo que » este tipo de cosas refleja perfectamente el ambiente que vivimos durante un año en la Convención. Él fue vicepresidente y con esa lo refleja muy bien, que cuando alguien no piensa como ellos lo cancelan, lo anulan, con insultos, menoscabando su posición, pero no los argumentos».

«Es lamentable, porque lo que necesita Chile es construir un proyecto común, sobre todo cuando hablamos de una Constitución, algo que nos una, ese mínimo común. Pero ellos no, ellos piensan en imponer su ideología y esto demuestra precisamente ese grado de de desesperación que tienen por imponer sus ideales», añadió.

El senado r Iván Moreira (UDI), por su parte, indicó que » la gente ha sido testigo que el desprestigio de esta Convención se deba al superioridad moral que dicen tener, y con la que han actuado, la misma que hoy hace que Jaime Bassa llame a un importante porcentaje de chilenos como retrasados, y esa no fue una equivocación, fue una mención a propósito».

«Afortunadamente, esta noche sabremos los resultados, y en la próxima Convención Constituyente no estará Jaime Bassa, porque lo que demostró no fue superioridad moral, fue incapacidad, negligencia y mediocridad», expuso el jefe de bancada de senadores gremialistas.

Desde la perspectiva del diputado Frank Sauerbaum ( RN), «el señor Bassa le hace muy mal a la política nacional, porque esta cancelación del que piensa distinto, y el totalitarismo con el que se actuó en la Convención, ha hecho que hoy día los chilenos rechacen el resultado que pudo haber sido muy fructífero, y perdieron una oportunidad enorme».

Criticó que «siempre tuvieron la intención de anular al que pensaba distinto, y hoy día le entregan a Chile un texto que no los interpreta. Por lo tanto, yo llamo más bien a tener una actitud distinta, a entender que el país requiere consejos, acuerdos, y una reconciliación pronta, para poder avanzar en lo que a los chilenos realmente les preocupa. Este ánimo de división no aporta absolutamente a nada».

El también diputado del Partido Republicano, Cristián Araya , declaró que » evidentemente, no fue un lapsus. Esto es tan burdo como lo que hizo Yasna Provoste en la campaña presidencial . Lamentable, demuestra una vez más que el señor Bassa no está a la altura, y que de académico se convirtió en un activista panfletario». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

