Ex-vice-ministro russo: «Putin está a tentar infligir o máximo de danos à Europa antes do Inverno»

Foi vice-ministro da Energia da Rússia, no início deste século, e hoje integra a equipa de Alexei Navalny, sendo um dos rostos da oposição ao regime de Putin. Vladimir Milov diz que Moscovo vai usar tanto o gás quanto o petróleo para tentar quebrar a forma unida com que a União Europeia olha para a guerra na Ucrânia. «​ O que Putin está a fazer é tentar infligir o máximo de danos à Europa antes do Inverno, limitando a capacidade de armazenamento «, diz numa entrevista por Zoom ao PÚBLICO.

