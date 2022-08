Ex preso político Vasco da Costa sufre derrame cerebral

Entornointeligente.com /

Vasco da Costa, ex preso político, sufrió un derrame cerebral, este domingo 7 de agosto, y su estado de salud es delicado.

La información fue difundida, a través de Twitter, por la abogada Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos y directora Ejecutiva de Casla Institute.

«Mi querido amigo Vasco da Costa, ex preso político y siempre perseguido, ha sufrido un derrame cerebral masivo. Está en coma. Siento no poder estar con él y su familia. Siento no poder abrazarlo. Les pido una Oración por él. ¡Vasco, no nos dejes!», expresó Suju.

En un audio, Ana María da Costa, hermana de Vasco, pidió oración por el perseguido político y refirió que tras un Accidente Cerebro Vascular (ACV) se encuentra en estado de coma. «Esta gente lo torturó tanto, tanto, que ya la salud de Vasco, cuando salió la última vez no era la misma», dijo.

En septiembre de 2020, tras ser excarcelado, Vasco da Costa, politólogo y activista del Movimiento Nacionalista venezolano, denunció las «horribles» torturas que enfrentó mientras estuvo detenido en una cárcel militar.

El tiempo en la cárcel, además de un cáncer de ojo, le dejó una celulitis que casi le cuesta una pierna y el agravamiento de su hipertensión.

Dijo entonces que las enfermedades no se comparan con lo que, aseguró fue el detonante: las torturas, que definió como «algo brutalmente espantoso».

Denunció que tomaban su pie y lo golpeaban con una «mandarria» (martillo o maza de hierro para meter o sacar los pernos en los costados de los buques).

«Te golpean, a mi me metieron boca abajo en un pozo de agua, casi me muero, te asfixian con una bolsa y ponen una especie de pinchos en las tetillas y te dan electricidad, a mi me reventaron todo el ojo», contó.

#Venezuela . Mi querido amigo #VascoDaCosta , ex preso politico y siempre perseguido, ha sufrido un Derrame Cerebral Masivo. Está en coma. Siento no poder estar con el y su familia. Siento no poder abrazarlo. Les pido una Oración por él! Vasco, no nos dejes! 😧 TQM amigo. pic.twitter.com/zJHWEoS6SW

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 7, 2022

Fuente: Tal Cual

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com