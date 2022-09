Ex presidentes ya votaron: Coincidieron en llamado a la unidad y a escuchar a «todos los sectores» post Plebiscito

Entornointeligente.com /

Una jornada histórica se vive este domingo en el país, día en que la ciudadanía decidirá si Aprueba o Rechaza la propuesta de nueva Constitución. Y, en ese sentido, ya todos los ex Presidente de la República votaron, quienes coincidieron en la necesidad de dialogar y escuchar a «todos los sectores» tras el Plebiscito, ya que, más allá del resultado, el consenso apunta a que el proceso constitucional continuará.

Entre los ex mandatarios que mayor atención acaparó fue Sebastián Piñera , quien había estado alejado de las intervenciones públicas durante el último tiempo. «Tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir», aseguró en el colegio San Francisco del Alba -comuna de Las Condes-, donde concurrió a sufragar a eso de las 09.00 horas.

«Todas los chilenos y chilenas tenemos un deber que es elegir un camino para Chile y para el futuro. Yo estoy convencido de que la ciudadanía chilena va a elegir con sabiduría el mejor camino para Chile, porque digamos las cosas como son, llevamos demasiado tiempo de divisiones, de confrontación, de violencia, de inseguridad, y lo que Chile necesita es más paz, más unidad, porque solo de esa manera vamos a poder construir la casa de todos», agregó.

«Es muy importante que la unidad prevalezca sobre la división, la paz sobre la violencia, el diálogo sobre la colaboración y una nueva cultura», subrayó Piñera, e instó a dejar «fuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración».

Por su parte, la ex Presidenta Michelle Bachelet emitió su voto desde Ginebra, en Suiza, alrededor de las 04.00 horas chilena. «Estoy muy contenta. Todos los que luchamos por recuperar el derecho a voto estamos felices de votar hoy».

Además, la alta comisionada de la ONU en dos ocasiones expresó que «todo el proceso que nos llevó al Plebiscito de salida es un proceso democrático participativo que significa que como chilenos somos capaces de seguir perfeccionando la democracia, que tiene que mejorarse día a día».

«Hay demandas ciudadanas muy sentidas por mucho tiempo que se busca, a través de este proceso, encontrar mejores respuestas. Por eso es fundamental que los chilenos vayan (a votar)». Por último, añadió que «cualquiera sea el resultado de este proceso, todos saben cuál es mi opción, seamos capaces de sentarnos a conversar, a dialogar. Entendiendo que tenemos diferencias, hay opiniones diferentes, pero que sepamos cómo trabajamos esas diferencias, porque Chile es de todos nosotros».

A eso de las 10.00 horas, llegó el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al Colegio Villa María Academy, en Las Condes, quien sostuvo ante la prensa que «las chilenas y los chilenos quieren una Constitución que sea para todos, que sea de todos, apoyada por la gran mayoría de los chilenos, para no seguir en esta incertidumbre, en este permanente ambiente de intolerancia y totalmente crispado».

«Creo que Chile se merece tener paz para progresar, y yo creo que a partir de mañana, como ha sido el anhelo de todos los chilenos y chilenas, es tener una nueva Constitución. Y todos los actores mañana tendrán que cumplir su rol para poder conseguir ese objetivo, que Chile está pidiendo, y lo podemos ver en la votación masiva de todos los chilenos a través de todo el país»».

Y afirmó que desde este lunes «todos los actores, especialmente el Presidente, tienen un rol, el Gobierno, los parlamentarios, los partidos políticos, los actores sociales, todos tienen que contribuir a que vuelva la normalidad en el país, la tranquilidad, y como todos han dicho, y todos prometen muchos cambios, que podamos hacer una buena Constitución».

Mientras que el ex Presidente Ricardo Lagos votó en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, y aseguró que esta «es una votación trascendente como pocas veces para Chile, y en consecuencia la mayor participación es lo que da mayor legitimidad a los que el ejercicio cívico están haciendo hoy todos los chilenos y chilenas a lo largo de Chile».

Tras ello, expuos su inquietud: «Me temo que lo que debía haber sido una fiesta de reencuentro de los chilenos, ha terminado siendo un proceso donde Apruebo y Rechazo, son muy equivalentes. Y esto me preocupa enormemente, porque tenemos los chilenos que ser capaces de tener convergencia y unidad. Si no lo logramos ahora, de inmediato, querrá decir que el día 5, mañana, empezará también un nuevo debate constitucional en Chile», dijo.

En esa línea, Lagos comentó que «ganando el Apruebo van a haber temas para reformar, y ganando el Rechazo hay que ver cómo se sigue el proceso. Lo importante es entender que el día lunes, dado que algunos van a aprobar y reformar, habrá también entonces una convergencia de todos para mañana comenzar un nuevo debate constitucional».

«Lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivo de este ejercicio, y eso no es viable en una sociedad civilizada. Esta noche vamos a dar una lección también al mundo, porque digámoslo, el mundo no está mirando (…). Tenemos que ser capaces de estar todos atentos a lo que diga el Servicio Electoral y atenernos a ello, no hay necesidad de salir a las calles a defender nada», concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

