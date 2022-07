Ex presidente hondureño, extraditado a EEUU, no tenía ningún proceso en su país

Entornointeligente.com /

El periodista de Canal 11 de Honduras , René Amaya, explicó que el ex presidente de ese país, Orlando Hernández, no contaba con un solo proceso abierto en su país antes de ser acusado por el distrito sur de Nueva York y extraditado a los Estados Unidos en febrero de este año.

El comunicador señaló a radio Monumental 1080 AM que el ex presidente hondureño había sido acusado de corrupción públicamente en su país, pero no contaba con ningún proceso abierto en su contra.

Lo acusaban de una narcodictadura, ya que manejaba la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, como también a la policía y militares para sus intereses, según menciona.

De igual manera, señaló que el ex presidente fue extraditado a Estados Unidos por conspiración para traficar drogas, como también por haber ingresado más de 500.000 kilos de cocaína a Estados Unidos y la portación ilegal de armas de alta destrucción para custodiar la misma.

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 29, 2022 Amaya relató que el hermano del ex mandatario también fue extraditado y condenado a cadena perpetua, en tanto que los expertos en materia penal hablan de que el mismo correría la misma suerte.

Finalmente, detalló que en la última lista de los «significativamente corruptos» se incluyó a dos diputados, como también a ex funcionarios del gobierno de Hernández.

Estados Unidos había anunciado antes de la extradición del mismo que lo incluiría en su lista de «significativamente corrupto», misma lista en la que hoy se encuentra el ex presidente paraguayo Horacio Cartes .

La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel, fue aprobada en 2020 y tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.

El pasado viernes 22 de julio, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, informó sobre el ingreso del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, a la lista negra de corruptos.

La denominación de «significativamente corrupto» trae consigo que los familiares directos del ex mandatario no puedan gestionar ni acceder a la visa, entre los cuales el Departamento de Estado decidió aplicar la medida a sus hijos Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes.

En la lista de ex presidentes significativamente corruptos se encuentran también Abdalá Bucaram, de Ecuador, sancionado en marzo por el gobierno americano y acusado por uso indebido de fondos públicos, aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos.

