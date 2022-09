Ex Palestino habla de su notable momento en Argentina, explica cuál es la diferencia con el fútbol chileno y se ilusiona con la «Roja»

Entornointeligente.com /

Guillermo Soto partió de Palestino a Huracán a principios de este 2022 y se ha logrado consolidar como titular en el cuadro argentino.

El lateral se refirió al buen momento que vive en el conjunto trasandino y la motivación que tuvo para emigrar del elenco árabe.

«Tuve un bajón en Palestino, después se me dio esta opción de venir a Argentina y estaba un poco inseguro, no sabía si me encontraba en un buen momento. Acepté el desafío, tomé el riesgo de venir. Siempre he sido un jugador bastante trabajador y confié en eso», reconoció en conversación con radio Agricultura.

«Después de mi lesión empecé a jugar y desde entonces no he soltado la camiseta. Llevo 20 partidos seguidos de titular y creo que eso habla del buen trabajo que estoy haciendo «, añadió.

Además, enfatizó: «La principal diferencia es que el ritmo en Argentina es alto y se mantiene durante los 90 minutos. En Chile también se juega a un ritmo alto, pero es más intermitente . A veces el ritmo baja, no es tan constante como acá».

También, Soto se mostró ilusionado que su buen momento en Huracán le permita tener una opción en la Selección chilena de Eduardo Berizzo.

La idea de venir para acá, de tomar la decisión de asumir este desafío fue esa, estar en vitrina. Si lograba ganarme un puesto y jugar bien iba a estar en el radar porque es un fútbol más competitivo y me iba a dar esa buena imagen. Hasta ahora he logrado jugar y rendir, y si se me da una oportunidad no sería extraño», sentenció.

