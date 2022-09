Ex Miss de Osmel Sousa pidiendo ayuda tras sufrir un derrame cerebral (+Capturas)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en las últimas horas las redes sociales se llenaron con varios mensajes de ayuda para la modelo venezolana y ex reina de belleza, Andrea Lira, quien vivió un delicado percance de salud en México, país donde radica desde hace unos años. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la Miss Distrito Capital 2013, Top 10 del Miss Venezuela 2013, candidata del Miss World Venezuela 2014, Reina Hispanoamericana Venezuela 2014 y Primera Finalistas del Reina hispanoamericana 2014 contó la difícil situación por la que está pasando.

La criolla comentó que hace unos días atrás sufrió un derrame cerebral en México y logró sobrevivir pero los gastos médicos de sus tratamientos y toda su recuperación son elevados y no los puede cubrir. «Hola a todos, soy Andrea Lira, tengo 29 años, soy venezolana viviendo en México desde hace 8 años y estudiante de psicología».

«Hace unos días sufrí un derrame cerebral. Gracias a Dios sobreviví, pero he tenido secuelas. Por ahora, los médicos están previendo con medicamentos episodios de epilepsia ocasionados por la lesión cerebral ya que he tenido síntomas que alertan sobre esto. He pasado por consultas con varios especialistas en neurología para realizarme exámenes de emergencia como una angiografía cerebral sumamente costosa por un posible aneurisma», explicó Andrea primeramente.

Acto seguido entró a profundidad en el tema de costear todos sus tratamientos para curarse y además, dio todos los detalles para quienes la pueden ayudar a superar esta difícil etapa en su vida: «Mi caso amerita nuevos exámenes y estudios médicos de alto costo como una trombofilia completa, para poder confirmar el diagnóstico actual de trombosis, y definir un tratamiento para evitar que se repitan nuevos trombos. Los gastos ocasionados por esta emergencia de salud han superado mis ingresos económicos por lo que necesito tu apoyo. Los aportes recibidos serán utilizados para cubrir parte de los costos de intervención, tratamiento y exámenes que se han realizado y los aún necesarios. GRACIAS TOTALES A TODOS LOS QUE PUEDAN APOYARME Y COMPARTIR».

