Ex ministros de RR.EE. demandan «acción decidida» de la Cancillería para apoyar candidatura de Grossman

Entornointeligente.com /

Ex ministros de Relaciones Exteriores pidieron una acción decidida de la Cancillería para apoyar la candidatura de Claudio Grossman para juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). «Dudo que exista en todas las Américas una persona tan calificada como el jurista Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia. Sinceramente esperaría una acción más decidida y proactiva del Gobierno y la Cancillería en esta materia», sostuvo el ex ministro Ignacio Walker . Por su parte, la ex canciller Soledad Alvear aseveró que tiene «la mejor opinión de Claudio Grossman quien es un jurista de talla internacional» y manifestó que «me ha llamado la atención que la Cancillería no haga ningún tipo de pronunciamiento». En tanto, Teodoro Ribera sostuvo que le parecería «un profundo error» si la Cancillería, para obtener apoyo de Argentina para ingresar al Consejo de DD.HH. de la ONU, estaría por respaldar la candidatura a La Haya de Marcelo Kohen. Finalmente, Roberto Ampuero consideró como «lamentable» el silencio frente a la candidatura de Grossman. «Muestra lo equivocado de las prioridades del Gobierno», dijo.

Lee más en la edición de hoy de El Mercurio . ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com