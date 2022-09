Ex ministra Vega explica motivo de su renuncia a Desarrollo Social y recalca que «no había razón para no hablar con Llaitul»

Entornointeligente.com /

Fue exactamente hace un mes cuando Jeanette Vega renunció al Ministerio de Desarrollo Social y Familia tras revelarse que su jefa de comunicaciones llamó al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien instó a organizar una «resistencia armada» en la Macrozona Sur.

Hoy en conversación con La Tercera, la ex ministra reconoció que la decisión de renunciar fue «más bien política de mi parte». «Estábamos a una semana del Plebiscito en el cual habíamos luchado -incluyéndome- para cambiar la Constitución de Pinochet. Era el momento clave. Y este episodio, que hubiera sido irrelevante en cualquier otro momento, se podía transformar en un arma política contra el Gobierno y en un elemento que podía tener la posibilidad de pesar en alguna persona para no votar Apruebo «, dijo.

Agregó que «me pareció de mínima responsabilidad política que lo más sano y lo que producía menos daño o menor riesgo de daño era renunciar, porque la cosa se cortaba ahí. A lo mejor si hubiera sido una semana después del Plebiscito, dos meses antes del Plebiscito, hubiera sido distinto, pero ahí se conjugó un momento que, desde el punto de vista político, me parecía que era muy delicado «.

Con respecto al hecho en particular de contactar al líder de la CAM, Vega señaló que » no había ninguna razón para no hablar con Llaitul , porque en ese momento la posición que teníamos en el Gobierno era que había que conversar, que las personas no se perseguían por sus ideas, sino que por sus hechos. Fue una coincidencia desafortunada, porque el llamado que hizo la asesora lo hizo alrededor de las 5 de la tarde, y a las 6 y media se conoce que Llaitul había dicho que había que empezar a prepararse. Sin embargo, una semana después de eso, el Presidente Boric dijo claramente que a las personas no se les persigue por las ideas, sino que por los hechos «.

En ese sentido, precisó que «lo que quiero decir es que en ese momento no había ninguna razón para pensar que había personas proscritas para ese diálogo, en particular esta persona. Distinto es la situación que ocurrió después. Y en ese caso, por cierto, uno no dialoga con las personas que están por la vía violenta «. Pero, de todas maneras acotó que «no me pegué en la cabeza: no había ninguna razón -en ese momento- para no hablar con Llaitul».

La ex titular de Desarrollo Social también se refirió, en general, a la mirada que tiene el Gobierno respecto al tema de la violencia en La Araucanía. «Lo que ha habido es una evolución de la mirada debido a los aprendizajes. Efectivamente, al comienzo del Gobierno teníamos una mirada mucho más optimista de las posibilidades de diálogo y también de la recepción que iban a tener estos esfuerzos del Gobierno «.

Probablemente, según continuó, «porque el diagnóstico que teníamos era más bien histórico, sin considerar los nuevos fenómenos que han irrumpido. En primer lugar, las generaciones nuevas que tienen una mirada más reivindicatoria y más radicalizada, reivindican la toma de las tierras que consideran que les pertenecen. Pero, además de eso, se ha introducido el tema económico, con todo este microclima que se ha generado sobre todo del tema del comercio ilegal de la madera. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, el diagnóstico era claro, que la mayoría del pueblo mapuche efectivamente quiere un diálogo. Nunca hubo dos miradas. Por cierto, las personas que están fuera de la ley tienen que ser perseguidas, castigadas. No es permisible salirse de la ley «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

