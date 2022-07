Ex-ministra da Igualdade também é candidata à sucessão de Boris Johnson

Entornointeligente.com /

A ex-ministra britânica da Igualdade, Kemi Badenoch, anunciou este sábado que avança na corrida à liderança do partido conservador britânico e, por decorrência, à sucessão do primeiro-ministro demissionário Boris Johnson.

Badenoch foi um dos membros do Executivo que pediram a demissão na passada semana , depois de Boris Johnson ter pedido desculpas por designar um colega do Partido Conservador acusado de agressão sexual. Johnson foi obrigado a renunciar à liderança do partido, mas anunciou que permanecerá no cargo até à escolha do seu sucessor, um processo que pode demorar meses.

Num artigo publicado no jornal britânico The Times , Badenoch pede uma mudança na política britânica . «Apresento-me a esta eleição porque quero dizer a verdade», escreve a política de 42 anos, afirmando: «É a verdade que nos libertará».

Subscrever Como ministra da Igualdade, Badenoch foi criticada por atrasos na proibição da terapia de conversão por membros do painel de conselho do governo para temas LGBT+, que pediram sua renúncia.

Na próxima segunda-feira deverá ser divulgado o calendário para a eleição do líder conservado r. O vencedor deve assumir o cargo na conferência anual do partido em outubro.

Até agora, a lista de candidatos conhecidos inclui o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, cujo pedido de demissão na terça-feira passada deu o pontapé de saída para a sucessão de renúncias de quase 60 membros do Executivo, e que é considerado favorito à sucessão de Boris Johnson.

