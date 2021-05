Ex-líder das Farc teria sido morto na Venezuela por forças da Colômbia, diz imprensa colombiana

Entornointeligente.com / BOGOTÁ — A morte do ex-guerrilheiro e negociador das Farc Jesús Santrich , confirmada na noite de segunda-feira, ainda é cercada de mistério. Enquanto o governo de Iván Duque nega participação na ação, fontes colombianas revelam detalhes que apontam para a responsabilidade de um comando militar da Colômbia.

A imprensa local afirma que um grupo, formado por pessoas que vestiam uniformes camuflados e portavam armas de alto calibre, chegou na segunda-feira, por volta das 18h, ao acampamento onde Santrich se escondia havia pelo menos três meses, no estado de Zulia, na Venezuela. Em questão de segundos, a rede de segurança composta por cerca de 12 homens que o vigiavam foi desmantelada e Santrich foi morto.

As primeiras versões que circularam na Venezuela apontavam como responsáveis um grupo de mercenários, que buscavam receber a recompensa oferecida por sua localização (US$ 5 milhões nos Estados Unidos e três bilhões de pesos na Colômbia, o equivalente a R$ 4,3 milhões). Mas, segundo fontes do El Tiempo, o fato de ter sido retirada a falange do dedo mínimo da mão direita do ex-líder rebelde indica que a ação foi realizada por forças militares colombianas, que teriam decepado o dedo para confirmar a morte.

O ex-guerrilheiro vivia em um acampamento na Serra de Perijas, próxima a Machiques, município do Sul da Colômbia, desde que decidiu se mudar de Caracas, onde era protegido pelo grupo chavista La Piedrita, com o apoio do regime de Nicolás Maduro, revela a imprensa colombiana. Vinte e quatro horas depois da ação, e sem que o governo Maduro tocasse no assunto, dissidentes da frente guerrilheira Segunda Marquetália confirmaram a morte de Santrich e deram sua própria versão dos acontecimentos.

No comunicado, o grupo afirma que “Jesús Santrich foi assassinado por ordens do presidente da Colômbia na Venezuela. No ataque, foi decepado um dedo esquerdo do guerrilheiro”.

“A camionete onde o comandante viajava foi atacada com tiros de rifle e explosões de granadas. Após o crime, os assassinos cortaram o dedo mínimo de sua mão esquerda. Poucos minutos depois, próximo ao local, os comandos foram rapidamente levados em um helicóptero amarelo que se dirigia à Colômbia”.

Especialistas ouvidos pelo El Tiempo dizem que é surpreendente que a breve declaração não se refira a outras mortes após um ataque desta magnitude. O que está claro é que o corpo de Santrich foi deixado no local.

O diretor da ONG venezuelana Fundaredes, Javier Tarazona, revelou nesta quarta-feira que 14 rebeldes foram mortos junto com Santrich:

— Santrich estave em Zulia consolidando um acampamento na área. Estava acompanhado por 14 homens e no atentado todos morreram — disse Tarazona a jornalistas em San Cristóbal, no estado de Táchira, na zona da fronteira com a Colômbia.

As fontes ouvidas pelas imprensa colombiana não excluem que seu arqui-inimigo Gentil Duarte — que lidera dissidentes que se opõem ao regime de Maduro — tenha dado as coordenadas de sua localização ao governo colombiano. Os dissidentes mantêm como reféns pelo menos oito membros do Exército venezuelano.

Os dois países cortaram relações em 2019 após anos de idas e vindas, e se acusam mutuamente pelos confrontos entre grupos armados ilegais e as Forças Armadas da Venezuela no estado de Apure, área negligenciada pelo Estado venezuelano há mais de quatro décadas. Esses choques chegaram ao ápice no mês passado.

Seuxis Hernández Solarte, conhecido no antigo movimento guerrilheiro como Jesús Santrich, de 54 anos, voltou há dois anos à luta armada, da qual havia desistido em 2016 como parte do acordo de paz que pôs fim à guerrilha. Junto com Iván Márquez, ex-chefe da equipe de negociação das Farc, ele organizou a dissidência da Segunda Marquetália, alegando violações do acordo. O grupo, que reúne outros comandantes que também se afastaram do pacto, atua principalmente na Venezuela.

