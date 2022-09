Ex hotel occupato da famiglie con bimbi e malati a Firenze

Entornointeligente.com /

FIRENZE, 19 SET – Occupato in modo abusivo un edificio destinato ad hotel a Firenze, in via Maragliano, da parte di numerose famiglie con bambini, per lo più straniere e, sembra anche con persone malate al seguito. L’edificio, all’apparenza in disuso, fino a un paio di anni fa ospitava un albergo a tre stelle. Accertamenti sull’occupazione, partita nella giornata di domenica, sono stati già avviati da parte della Digos della questura di Firenze. Al momento non ci sono formali denunce da parte della proprietà ma la situazione viene seguita con attenzione anche per la presenza di minori. (ANSA).

