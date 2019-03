Ex fotógrafo de Nicolás Maduro expuso sus imágenes nunca vistas

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

17 de marzo de 2019

José Carlos Gómez, ex fotógrafo de la campaña presidencial de Nicolás Maduro, relató las situaciones que vivió durante el tiempo que fotografió al dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“El director del despacho del entonces canciller me contacta y me dice que quieren que sea yo el fotógrafo de la campaña de Nicolás. Durante la sesión fue distendido pero no había una línea. Las fotos fueron poses improvisadas y burlescas. ?Ahora cómo Pinochet, ahora como candidato'”, dijo Gómez a La Vanguardia de España.

Durante la campaña presidencial, Maduro recorrió algunos lugares de Venezuela en autobús. Allí, Gómez conoció otra faceta de Maduro.

“Yo iba a su lado porque tenía que ir tomándole fotos y un hombre mayor se acercó a la ventana a saludarlo, el hombre era muy afeminado y Nicolás lo saludó con respeto. Cuando lo soltó, antes de arrancar el Metrobús, se dio la vuelta y dijo “tú sabes, la güebonada de la inclusión”, detalló el fotógrafo.

