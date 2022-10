Ex Fiscal Nacional, Jorge Abbott: «Pagué costos demasiado altos»

Entornointeligente.com /

Sin hacer autocrítica a la gestión que le tocó encabezar durante siete años, el ex titular del Ministerio Público lamenta no haber podido cambiar su mala imagen, que califica como infundada. «Es falso que yo comprometí o participé de un acuerdo político para beneficiar a quienes eran imputados en esas causas y, más allá de que las penas o salidas alternativas no hayan satisfecho las expectativas de algunos sectores, no es cierto que ha habido impunidad en esos casos», dijo Abbott, que aseguró que hubo 32 personas condenadas en este aspecto. En 2021, en una encuesta interna de la Fiscalía, el 50% de los fiscales calificó su gestión como «deficiente». A pesar de eso, Abbott dijo a La Tercera que se va «con el cariño de los fiscales, funcionarios, con las manos limpias y con la frente bien en alto». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El ex fiscal nacional Jorge Abbott lamentó no haber podido revertir su mala imagen, según una entrevista que publicó este domingo el diario La Tercera.

El ex titular cumplió 75 años y este sábado, por lo cual debió dejar su cargo por ley cuando falta un año para completar su periodo.

En 2021, en una encuesta interna de la Fiscalía, el 50% de los fiscales calificó su gestión como «deficiente». A pesar de eso, Abott dijo a La Tercera que se va «con el cariño de los fiscales, funcionarios, con las manos limpias y con la frente bien en alto».

La encuesta además reveló diversas irregularidades en su gestión, así como un clima discriminatorio para las minorías sexuales, pueblos originarios y personas de escasos recursos.

Acuerdo político Abbott además ha sido criticado por los resultados en los casos de financiamiento ilegal de la política, con casos como Corpesca (donde fue condenado a cárcel efectiva el ex senador Jaime Orpis) y SQM, casos en los cuales incluso se habló de un acuerdo político y se criticó la levedad de las penas, como la libertad vigilada y las «clases de ética» en los casos de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en el caso Penta. Abbott siempre ha sostenido que no pudo haber más avances por la falta de acción del Servicio de Impuestos Internos.

«Es falso que yo comprometí o participé de un acuerdo político para beneficiar a quienes eran imputados en esas causas y, más allá de que las penas o salidas alternativas no hayan satisfecho las expectativas de algunos sectores, no es cierto que ha habido impunidad en esos casos», dijo Abbott, que aseguró que hubo 32 personas condenadas en este aspecto.

«Respecto de las clases de ética para los imputados Délano y Lavín, jamás fueron una petición del Ministerio Público, sino una condición impuesta unilateralmente por el juez de garantía para acceder al beneficio de la pena sustitutiva a la que accedieron ambos imputados».

Pagar costos En 2021, el jefe del Ministerio Público reconoció que recibió en su casa al senador Jorge Pizarro cuando estaba siendo investigado por financiamiento irregular de la política, en el marco del caso SQM, aunque señaló que ello ocurrió antes de su asunción como jefe del Ministerio Público.

Al ser consultado sobre estas reuniones, Abbott indicó en La Tercera que «a la luz de los hechos, lo que creo es que pagué costos demasiado altos por decisiones que muchas veces no compartí. Y, en otras, en que no tuve ninguna participación, y que contaron con la opinión negativa de la Fiscalía Nacional».

Asimismo, frente al trato de «corrupto» que recibe en las redes sociales, señaló que «la mínima racionalidad de las redes sociales ya ha sido lo suficiente tratada por conocedores expertos de esta moderna forma de comunicación».

«Sin embargo, producen efectos sobre las personas de las cuales nadie está ajeno. A partir de ello, lo que más me ha afectado es el dolor que se les ha causado a mis seres más cercanos, principalmente a mis hijos, nietos y hermanos», señaló.

Mala imagen Abbott además habló de una «mala imagen infundada» en su caso particular y habló de una «sensación que cruzó toda mi gestión, y es no haber podido revertir la construcción de una infundada mala imagen de mi persona».

«Pude tomar malas decisiones o, quizás, emitir declaraciones poco afortunadas. Pero lo que tengo claro es que no existe ningún fiscal que pueda aseverar que yo intenté intervenir en alguna decisión procesal que ellos deben tomar con total objetividad y autonomía», dijo.

«Hasta la fecha, a pesar de todas las investigaciones periodísticas y reportajes, no existe ningún fiscal que haya afirmado que yo dicté alguna instrucción particular sobre alguna causa. Todo ha sido una construcción artificiosa. Bastaría preguntarle a cualquiera de los fiscales que han tenido a su cargo las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política, lo que hasta la fecha ninguno de mis censores ha hecho», aseguró.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com