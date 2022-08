Ex DT del PSG lanza contundentes dardos al club y explica cuál es la gran diferencia con equipos como City o Liverpool

Entornointeligente.com /

El ex entrenador del París Saint-Germain (PSG), el argentino Mauricio Pochettino, dijo este lunes que su paso por el club francés fue «muy positivo» pero que sabía que «tenia que ganar la Champions» para seguir en el cargo.

«Yo creo que ha sido muy positivo. En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso «, sostuvo en diálogo con el sitio web Infobae.

«E n todo caso es un fracaso de cincuenta años, no sólo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, once años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar», añadió.

El entrenador argentino dijo que los hinchas del PSG no les «dan la importancia que merece» a los triunfos en los torneos locales.

«Nosotros ganamos este año el décimo título que iguala históricamente a Saint Étienne, los dos equipos que más títulos ganaron en la liga francesa. Son diez títulos. No estamos hablando de cincuenta. Estamos hablando de solo diez títulos. Entonces , yo creo que se subestima mucho, no se le da valor, pero claro, cuando ganas es una obligación y si no la ganas parece que fuera un desastre total «, argumentó.

«Yo me acuerdo hace veinte años teníamos a Ronaldinho, a Anelka, a Okocha, y así podría seguir la lista de cracks. Siempre hubo grandes figuras. Lo único que cambió un poco ahora es la expectativa, que es la Champions, la Champions y la Champions. La obsesión es la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions es sinónimo de fracaso, pero eso no para nosotros . Creo que hemos hecho un buen trabajo, quizá no reconocido externamente porque la expectativa era ganar la Champions», indicó.

Para Pochettino, que todo esté «centrado» en ganar la Liga de Campeones «distrae un poco».

El estratega diferencia al PSG de equipos «como el Liverpool o el Manchester City», en los que hay «proyectos a largo plazo» que le dan la «posibilidad» de trabajar a los entrenadores.

» Nosotros ganamos la liga con el PSG con 15 puntos de diferencia. Perdemos contra el Madrid y obviamente sabemos que va a haber problemas. El City queda eliminado contra el Madrid, tres goles en cinco minutos, pero a la semana siguiente están comprando a Haaland y le están dando al entrenador la capacidad de reinventarse otra vez, de buscar soluciones y ganando la liga inglesa, como el PSG ganó la francesa «, resaltó.

«Los proyectos son diferentes. Hay un Manchester City que confía en un entrenador que lleva siete años y un PSG en el que tienes que llegar y ganar. Y ganar la Champions, no la liga. Es diferente y yo lo asumo. No es una crítica. Cuando llegamos al PSG sabíamos que teníamos que intentar ganar la Champions si queríamos seguir en ese proyecto», sostuvo.

Consultado por Lionel Messi, dijo que «no hay ninguna duda» de que sigue siendo «el mejor del mundo» porque «físicamente está a tope».

«Después está claro que Mbappé es un candidato a poder recibir esa corona. Está Neymar, que también para mí es uno de los mejores jugadores del mundo», dijo.

