Ex-director financeiro da Trump Organization declara-se culpado e aceita depor contra a empresa

Entornointeligente.com /

O antigo director financeiro da empresa de Donald Trump deu-se como culpado de 15 crimes, incluindo evasão fiscal e furto qualificado, e aceitou testemunhar num julgamento contra a Trump Organization que vai começar em finais de Outubro.

No verão de 2021, Allen Weisselberg, de 75 anos, foi acusado de ser o principal beneficiário de um esquema de pagamentos paralelos na empresa de Trump , entre 2005 e 2017.

Segundo o gabinete do procurador de Manhattan, Weisselberg não pagou os impostos devidos sobre um total de 1,7 milhões de dólares (1,6 milhões de euros) que recebeu da Trump Organization de várias formas — através do financiamento de automóveis topo de gama, do pagamento de rendas de apartamentos de luxo e de propinas que pagavam os colégios privados onde os seus netos estudaram, entre outras compensações.

Segundo o acordo, o antigo director financeiro da empresa de Trump terá de pagar os impostos em falta, acrescidos de uma multa e de juros, num total de 1,9 milhões de dólares (1,8 milhões de euros). Além disso, terá de cumprir cinco meses de prisão, seguidos de cinco anos de liberdade condicional, e de testemunhar no julgamento de Outubro, caso os procuradores assim o entendam.

Se não cumprir a sua parte do acordo — o que inclui responder «com verdade» se for chamado a depor contra a empresa de Trump —, Weisselberg poderá ter de cumprir uma pena de 15 anos de prisão.

«Numa das decisões mais difíceis da sua vida, o Sr. Weisselberg decidiu aceitar um acordo para pôr fim a este processo e aos pesadelos judiciais e pessoais a que ele e a sua família foram sujeitos durante anos», disse o seu advogado, Nicholas A. Gravante, num comunicado.

Apesar de ter aceitado testemunhar contra a Trump Organization, Weisselberg recusou-se a incriminar Donald Trump ao longo das investigações dos procuradores de Manhattan.

Ao deduzirem uma acusação contra ele, em 2021, os responsáveis pelas investigações esperavam que a hipótese de uma pena de 15 anos de prisão o convencesse a abrir as portas dos segredos financeiros de Trump e da sua família. No universo empresarial do ex-Presidente dos EUA, poucos sabem mais sobre os negócios da família Trump do que Weisselberg, que entrou para a empresa no início da década de 1970.

Num comunicado, a Trump Organization referiu-se a Weisselberg como «um homem honrado que tem sido assediado, perseguido e ameaçado, nos últimos quatros anos, pelo procurador distrital de Manhattan, numa campanha interminável e politicamente motivada contra o Presidente Trump».

Ao contrário de Weisselberg , os representantes da Trump Organization recusaram-se a aceitar um acordo e o caso segue para julgamento, com a escolha do júri marcada para finais de Outubro.

As investigações do procurador distrital de Manhattan correm em paralelo a uma investigação civil, lançada pela procuradora-geral de Nova Iorque, em que Trump e a sua empresa são suspeitos de inflacionar o valor das suas propriedades para obterem empréstimos bancários, e de o desvalorizar para receber benefícios fiscais.

Foi no âmbito deste segundo processo que o ex-Presidente dos EUA depôs perante a procuradora de Nova Iorque, na semana passada. Durante o questionário, Trump invocou a Quinta Emenda da Constituição norte-americana — a que protege os cidadãos de se auto-incriminarem — e não respondeu a nenhuma das mais de 400 perguntas dos procuradores.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com