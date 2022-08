Ex-director da Mossad é português e investe em cannabis

Entornointeligente.com /

Chama-se Cann10 – Portugal, está instalada em Vila de Rei e recebeu em Março de 2020 um primeiro parecer favorável do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) para o cultivo, importação e exportação de cannabis para fins medicinais. A casa mãe é a Cann10 Holdins Limited, sediada em Chipre e presidida por Tamir Dean Pardo, que liderou a Mossad entre 2011 e 2016. De acordo com uma investigação do PÚBLICO, Pardo tornou-se português por naturalização em Março de 2018, ao abrigo da lei da nacionalidade referente aos descendentes de judeus sefarditas, depois de ter sido certificado pela Comunidade Israelita do Porto (CIP).

