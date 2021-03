Ex diputado Gutiérrez no llega a audiencia y fiscalía insistirá en notificarlo de su formalización por amenazas

“Hoy estábamos citados para la audiencia de formalización del ex diputado Hugo Gutiérrez, él no se presentó, el Ministerio Público aportó al menos cuatro, cinco domicilios en las comunas de Valparaíso y de Iquique, con el objeto de que fuera notificado válidamente como cualquier ciudadano” Fiscal Eduardo Ríos Asimismo, manifestó que si Gutiérrez “es habido, si se encuentra un domicilio concreto, nosotros ejerceremos la acción penal mediante un procedimiento simplificado , es decir, una especie de acusación donde se presentan los cargos las pruebas del Ministerio Público y probablemente este caso se dirija a un juicio”

Entornointeligente.com /

El fiscal Eduardo Ríos informó que el ex diputado PC Hugo Gutiérrez no asistió a la audiencia de formalización de cargos por los delitos de amenazas previstos en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública, tras oponerse a una fiscalización de personal de la Armada en medio de la cuarentena por el covid-19 en Iquique.

El hecho que protagonizó el actual candidato a la convención constituyente ocurrió el año pasado y fue grabado, tras lo cual se hizo público.

“Hoy estábamos citados para la audiencia de formalización del ex diputado Hugo Gutiérrez, él no se presentó, el Ministerio Público aportó al menos cuatro, cinco domicilios en las comunas de Valparaíso y de Iquique, con el objeto de que fuera notificado válidamente como cualquier ciudadano. Sin embargo, en el domicilio que se logró identificar de Iquique se intentó buscar en al menos tres oportunidades en lo que va de diciembre a la fecha, pero los habitantes de ese domicilio, conserje incluso, manifiestan que, no obstante vivir ahí, no saben cuándo volverá a la región “, dijo.

El persecutor aseguró que “no se conoce otro lugar donde ubicarlo ni tampoco hay forma de hacerlo presentar de manera voluntaria ante el tribunal de garantía de Iquique “.

Frente a eso, explicó, “el Ministerio Público, ya que había requerido audiencia de formalización, de comunicación de cargos, como le corresponde a cualquier imputado del país, con el objeto que se entere de la investigación, de que aporte antecedentes, medios probatorio, que eventualmente declare, como después de varios meses no lo ha hecho, probablemente no le interesa, continuaremos con cualquiera de las dos vías que existen para cualquier ciudadano “.

Según dijo el fiscal, ” la primera es ubicarlo , identificarlo, identificar su domicilio, si eso no se logra la ley permite que para estos casos el Ministerio Público solicita al tribunal de garantía una orden de detención respectiva “.

“Hoy estábamos citados para la audiencia de formalización del ex diputado Hugo Gutiérrez, él no se presentó, el Ministerio Público aportó al menos cuatro, cinco domicilios en las comunas de Valparaíso y de Iquique, con el objeto de que fuera notificado válidamente como cualquier ciudadano” Fiscal Eduardo Ríos Asimismo, manifestó que si Gutiérrez “es habido, si se encuentra un domicilio concreto, nosotros ejerceremos la acción penal mediante un procedimiento simplificado , es decir, una especie de acusación donde se presentan los cargos las pruebas del Ministerio Público y probablemente este caso se dirija a un juicio”.

Respecto de si solicitará la orden de arresto, el persecutor manifestó: “Eso dependerá de que sea ubicado, porque hasta el momento no ha sido así, ha sido negado, si se quiere de quienes habitan en el domicilio”. De acuerdo a sus palabras, el ex parlamentario ya no tendría el fueron con el que gozan los legisladores.

” Recién me entero de que mañana (hoy) me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada . Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”, tuiteó ayer el ex congresista, junto a una publicación que informaba de su audiencia. ¿Encontraste algún error? Avísanos

Entornointeligente.com