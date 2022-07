Ex delantero de Colo Colo explica por qué no volvió al «Cacique» y dice sentirse dolido con los dirigentes

Entornointeligente.com /

Octavio Rivero dejó un buen recuerdo en Colo Colo . El uruguayo fue clave en el título del 2017, el último Torneo Nacional que ganó el «Cacique».

De Colo Colo se fue a México y actualmente es jugador de la Unión Española. El año pasado sonó como refuerzo de los albos. En conversación con ESPN, admitió que estuvo cerca de volver y dice sentirse dolido con los dirigentes.

«Hubo posibilidades, habíamos llegado a una negociación. Habíamos hablado desde enero, cuando estaba en México. Tuve un problema con el club donde estaba, me quería ir por ciertas cosas y desde ese momento venía hablando con Colo Colo de ciertas condiciones» , partió diciendo.

Pero, de acuerdo a su relato, ocurrió algo inesperado: «Llegado el momento, me fui a Uruguay libre y lo que hablamos cambió mucho. No entendí por qué pasó eso, me dolió. Yo estaba ilusionado de poder volver, era un lugar donde me encantaba, pero no me gustó como se manejó».

Debido a ese cambio en las condiciones contractuales, Rivero optó por descartar a Colo Colo.

«Por ahí se debió hacer de una manera o decir otra cosa desde el principio. Dije que para ir así, con la cabeza pensando en que me cambiaron las cosas en un lugar que quiero mucho, preferí ir bien. Sin tener este tipo de situaciones», afirmó.

¿Siente que se aprovecharon de él? » Es difícil decir que se aprovecharon, porque la persona que estaba en ese momento no la conozco, no sé si pasa por ahí. Espero creer que no, porque no sería lindo, pero sabemos que en el fútbol pasa», respondió. ¿Encontraste algún error? Avísanos

