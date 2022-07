Ex constituyentes de la UDI viajan a Bolivia para «ver efectos» de consagrar plurinacionalidad en la Constitución

Entornointeligente.com /

Un viaje a Bolivia para ver cuáles serían los «efectos» de que Chile se consagre como Estado plurinacional en la nueva Constitución es lo que están haciendo los ex constituyentes Eduardo Cretton y Carol Bown, de la UDI.

Los ex convencionales ya eran contrarios a la definición de plurinacionalidad y a los derechos establecidos para pueblos originarios en el borrador de Carta Magna, pero se trasladaron hasta ese país para «ver lo malo y lo bueno», dijo Bown en sus redes sociales.

El itinerario partió el martes y concluirá este viernes, y en estos tres días se han reunido con «expertos constituyentes» del Centro de Estudios Jurídicos de la fundación Libera Bolivia ; Pedro Portugal , historiador y opositor al régimen de García Linera y el proceso constituyente de Evo Morales, ex constituyentes como Susana Campos -ex diputada por el PDC boliviano- y Carlos Alberto Goitía , ex ministro del ex presidente boliviano Jorge Quiroga; además del diputado José Manuel Ormachea , de la fuerza Comunidad Ciudadana, entre otros.

De estas reuniones, Bown comenta que concluyeron que «la propuesta de la Convención de Chile es mucho más preocupante que lo aprobado en Bolivia».

Para justificar esto, la abogada asegura que «la plurinacionalidad, escaños reservados, política identitaria más el sistema político propuesto, permitirá a la izquierda radical perpetuarse en el poder, simulando democracia y legitimidad, tal como pasó en Venezuela y Bolivia» y que «se ha usado la causa de los pueblos originarios para instalar un modelo que permita a la izquierda perpetuarse en el poder. No los integra, los utiliza».

En tanto, el ex convencional Cretton asevera que «la plurinacionalidad en Bolivia no se ha traducido en mejores políticas públicas para los pueblos indígenas, por el contrario, ha contribuido a aumentar la inestabilidad política, las divisiones y las odiosidades al interior de la sociedad».

Consultado sobre por qué asegura aquello, Cretton dice que el Estado plurinacional «es mucho más que reconocer la existencia de distintas naciones dentro de un mismo Estado, sino que tiene que ver con un nuevo modelo de Estado que ha contribuido a debilitar las instituciones, la separación de poderes y que por otra parte, genera una serie de privilegios y beneficios para grupos por el solo hecho de ser indígenas».

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com