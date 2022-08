Ex-chanceler alemão apresenta recurso contra a retirada dos privilégios políticos

Entornointeligente.com /

O ex-líder do governo alemão, Gerhard Schröder, cuja proximidade com Vladimir Putin gerou polémica, apresentou recurso contra a decisão da câmara baixa da Alemanha por retirar parte dos privilégios políticos que tinha, anunciou o advogado do ex-chanceler nesta sexta-feira (12) à AFP.

A notícia sobre um recurso no tribunal é «correta», disse o advogado Michael Nagel. Um porta-voz do tribunal administrativo de Berlim confirmou a receção do recurso.

O Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, decidiu, em maio, retirar ao ex-chanceler social-democrata (1999-2005) alguns dos privilégios como ex-líder político, incluindo o uso de instalações e um orçamento para contratar funcionários. No total, essas prerrogativas custam ao estado mais de 400 mil dólares (cerca de 389 mil euros) por ano.

Subscrever Os deputados explicaram na época «que estavam a aplicar as consequências do comportamento (…) diante da invasão russa da Ucrânia».

Mas o advogado disse nesta sexta-feira (12) na rádio pública regional NDR que a decisão era «ilegal» e que o cliente a «descobriu pelos media».

Gerhard Schröder também não teve a oportunidade de se explicar perante a comissão parlamentar encarregada do assunto, segundo Nagel. Por sua vez, o Bundestag não se pronunciou sobre o recurso de Schröder.

O ex-chanceler alemão de 78 anos mantinha um relacionamento próximo com o presidente russo desde os anos 2000, tendo mesmo descrito Putin em 2004 como um «democrata perfeito». Mentor do atual chanceler social-democrata Olaf Scholz, deixou o conselho de administração da petrolífera russa Rosneft em maio e explicou que tinha renunciado ainda ao lugar no conselho de supervisão da gigante do gás Gazprom.

O ex-chanceler também está fortemente envolvido no Nord Stream AG, os controversos gasodutos que ligam a Rússia e a Alemanha.

Cerca de 15 secções locais do Partido Social Democrata pediram sanções contra Schröder, incluindo a exclusão do partido. Mas, na passada segunda-feira (8), o partido decidiu mantê-lo entre os filiados.

