Ex candidata a la presidencia DC dice que Delpin fue «anulado» y advierte necesidad de una Junta Nacional post Plebiscito

«Hace dos semanas que no somos convocados, somos maltratados políticamente por esta directiva». Con esas palabras describe la diputada y vicepresidenta Joanna Pérez, su marginación de las discusiones al interior de la DC, luego de que el resto de la mesa criticara al presidente del partido, Felipe Delpin, por desistir de la querella contra el ex convencional Fuad Chahin por «administración desleal» mientras lideró la falange.

El tema ha generado tensión al interior de la mesa, la cual ayer sostuvo una serie de reuniones, las que continúan esta jornada y a las cuales la disidencia no habrían sido invitados.

En conversación con Emol , la diputad Pérez indicó que «Felipe Delpin estaba en lo correcto, esa querella no tenía ningún sustento y él lo sabía. Es por eso que (antes) Yasna Provoste, junto a Carmen Frei intentaron llevar adelante una querella, no tenía asidero y ya el Servel ha levantado las observaciones y la comisión que llevaba Andrés Zaldívar y otros destacados camaradas, ha señalado que no había daño patrimonial para el partido ni ningún tema de fondo como se señala hoy».

«Felipe Delpin sabía aquello y se da cuenta de que era un tema más político, en el fondo era una persecusión política contra Fuad que era un ex presidente y también nuestro constituyente», opinó.

En ese contexto, Pérez indicó que «yo lamento lo que pasó porque se nota un totalitarismo tremendo, no es primera vez que lo vivimos en estos últimos dos años. Lo vivimos también cuando liderados por Yasna Provoste se pide la cabeza de Fuad Chahín, luego ella se instala como precandidata presidencial saltándose una primaria y quedamos en un quinto lugar por esas prácticas. Hoy están llevando al partido a lo mismo».

«Uno dice tantas pequeñeses en una mesa que es intrascendente, que no tiene agenda y que solo busca generar agendas por divisiones internas pasadas (…) es decepcionante para quienes estamos en la política y realmente queremos volcarnos al trabajo de la gente», sostuvo.

– ¿Le preocupa la situación? «Sin duda (…) hay decisiones muy erradas que se han ido sumando unas con otras. Lo que yo creo que hay que hacer es aguantar hasta el 4, el 5 (de septiembre), hacer una Junta Nacional, convocar a una comisión transitoria con personas que den garantías (…) que tengan la intención de unificar este partido. Probablemente los que hemos estado en este último espacio dar un paso al costado, no renunciando, pero sí buscando un espacio de una mesa que realmente busque consenso.

Cómo puede entenderse que por ley por estatuto nosotros seamos parte de una mesa y no seamos convocados hace dos, tres semanas, después de todo lo que está pasando (…) Nosotros sacamos el 49%, esto es no querer entender una realidad y es utilizar una mínima mayoría circunstancial para matar al partido y eso no lo podemos permitir (…) Lo que hay que hacer es buscar una persona que intervenga desde el punto de vista político, generoso, el partido, poniendo esos liderazgos, ex presidentes pueden ser, buscar hacer una mezcla».

– ¿Usted propone que post Plebiscito, la actual mesa -que usted integra- de un paso al costado y se busque una mesa de consenso? «Más que de consenso es buscar una fórmula unitaria para salvarnos, es mucha la crisis, al descomposición que se está viviendo y también el amedrentamiento, el totalitarismo que tiene la actual conducción. Hoy tenemos tres facciones, el presidente totalmente anulado por su equipo político, Yasna liderando algo con mucha odiosidad interna y por lado, quienes legítimamente competimos y tenemos el 49% entonces esto es muy tremendo y le hace mal a la democracia interna» pero también al país».

– ¿Comparte las palabras del vicepresidente Gianni Rivera quien habló de un intento de golpe de Estado de la senadora Provoste? «Este no es el primer golpe de Estado (…) ha tenido tres golpes de Estado, el primero fue a Fuad Chahín, el segundo una candidatura presidencial (de Ximena Rincón) y este es el tercero que está ideando, trabajando junto a un equipo político».

– ¿Cómo ve las informaciones que dan cuenta de una gran cantidad de militantes DC trabajando en la Municipalidad de La Granja que conduce Felipe Delpin? «La verdad es que la actual lista que tenía Felipe sin duda que viene sustentada en intervencionismo municipal y eso da cuenta Alto Hospicio, Concepción y La Granja (…) son malas prácticas y esa lista se levantó de esa manera…

La militancia está molesta en cómo han llevado el partido, he tratado de mantenerme al margen de esta discusión, pero créame que me duele ver el reclamo de los camaradas y adherentes que están paralizados y muy sorprendidos amargamente lo que ha pasado». ¿Encontraste algún error? Avísanos

