Ex-BBB Rodrigo Mussi vai ao Rock in Rio e comemora: 'Quem diria? Estou feliz' Mussi sofreu um grave acidente em março, logo após sair do reality show. Por Matheus Rodrigues, g1

02/09/2022 19h52 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Rodrigo Mussi no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues Rodrigo Mussi no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues

O ex-BBB Rodrigo Mussi foi um dos famosos que estiveram no primeiro dia de Rock in Rio , o Dia do Metal, nesta sexta-feira (2).

«Estive no 'BBB' e deu uma repercussão gigante. Aconteceu o acidente que me derrubou», diz Mussi, no backstage do Palco Mundo, logo após o show do Sepultura. «Quatro meses depois estou aqui no Rock in Rio. Quem diria? Tô feliz», disse.

No fim de março, Mussi estava no banco de trás de um carro que bateu na traseira de um caminhão , em São Paulo. Ele sofreu traumatismo craniano, teve lesão na coluna e passou por três cirurgias.

