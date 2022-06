Ex autoridades del Minsal critican medida de que personas sin pase podrán entrar a espacios cerrados con PCR negativo

Entornointeligente.com /

«Quienes no cuenten con un pase de movilidad podrán ingresar a dichos recintos si cuentan con un resultado negativo en un test PCR para SARS-Cov-2 realizado en Chile; cuya muestra no debe exceder las 24 horas antes del ingreso».

Esa es una de las modificaciones al Plan «Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso» que realizó el Ministerio de Salud y que fueron publicadas ayer en el Diario Oficial.

Medida que fue analizada por expertos en la materia. Y son las ex autoridades del Minsal los más críticos.

«Que el Minsal haya determinado esta medida, de utilizar el PCR negativo de 24 horas en vez de privilegiar la vacuna y el pase de movilidad me parece muy grave. Me parece inconsistente con las medidas que universalmente se han adoptado y las directrices de la OMS en el sentido de favorecer la vacunación ¿Por qué? Porque evidentemente el PCR negativo para poder entrar a espacios cerrados va a ser un desincentivo a la vacunación, menos personas se van a vacunar», sostiene el ex ministro Enrique Paris .

El ahora decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor agrega que «pero esto además tiene una discriminación muy negativas, ya que hagámosno la pregunta…¿quiénes pueden pagar un PCR todos los días o cada dos días, o cuando quieran entrar a un espacio cerrado sin tener el pase de movilidad, quienes pueden pagar? Sólo los que tienen dineros, sólo los que tienen la oportunidad de ir a una clínica y pagar un PCR , ¿para qué? para poder entrar a una fiesta, para poder entrar a un evento».

Paris también considera que «evidentemente que el turismo y las actividades relacionadas con el turismo son importantes, pero es más importante la vida de las personas. Nosotros sabemos que la vacuna lo que hace es proteger la vida, proteger la posibilidad de caer en una Unidad de Cuidados Intensivos y fallecer y eso es lo que hay que privilegiar. Si nosotros favorecemos el uso del PCR, como un instrumento para que la gente pueda ir a eventos y participar en espacios cerrados estamos discriminando a la gente más humilde, más pobre, la gente que no puede pagar el PCR, en circunstancias que la vacuna es gratuita. Entonces incentivemos la vacunación» .

«Lo encuentro una medida absolutamente errónea, basada nada más que en la economía, en las ganancias y evidentemente discriminatoria en contra de las personas que no pueden pagar», cerró el pediatra.

Misma postura de su antecesor, Jaime Mañalich. «Es un retroceso a pocos días que se implementara la exigencia de Pase de Movilidad al día para incentivar vacunación. Va en el sentido contrario. Desincentiva la vacunación. Es una aceptación del fracaso de la campaña para lograr que todos tengamos la última dosis hace un mínimo de 6 meses».

Para Paula Daza , hoy directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, «esta estrategia se realizó al comienzo en Europa, cuando no teníamos vacunas. Hoy tenemos disponibilidad de vacunas para todos, excepto niños pequeños, y sabemos los beneficios comunitarios de esta. Además el no vacunarse aumenta significativamente el riesgo de enfermar y ocupar camas criticas».

La ex subsecretaria de Salud Pública agrega que «el PCR es un examen que requiere recursos importantes, por lo que se debe dejar principalmente para aquellos que se sospecha estén contagiados. Todas nuestras estrategias deben ir orientadas a que las personas se vacunen. Esta, no va en ese camino. Es importante conocer cómo fiscalizarán para evitar que la gente presente falsos exámenes» .

Por su parte, Jeannette Dabanch, infectóloga del Hospital Clínico de la U. de Chile y programa de enfermedades infecciosas del adulto de la Universidad de Valparaíso, considera que «el contar con PCR negativo 24 horas reduce el riesgo de que ese individuo en particular contagie a otros en ambiente cerrado. Pero ese mismo individuo se expone de forma importante a infectarse en la misma actividad a la que asiste y con alto riesgo de cursar con cuadro grave al no estar inmunizado y necesidad de hospitalización».

¿Se justifica este cambio ahora, considerando el aumento de contagios que ha habido en los últimos días? «En mi opinión, no. Necesitamos vacunar a nuestra población. Porque el objetivo es reducir contagios, reducir impacto en la vida diaria y reducir saturación del sistema sanitario», agrega la ex presidenta del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, Cavei.

Asimismo, hay otros expertos que no lo ven tan malo. Alexis Kalergis , académico UC y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y miembro Academia de Ciencias, considera que «es importante indicar que hoy en día las estrategias más seguras y efectivas para controlar la pandemia y proteger la salud de las personas son el uso de mascarilla y contar con un esquema completo de vacunación. La ciencia ha demostrado que las vacunas son seguras y efectivas. En este sentido, es sin duda mucho más simple e incluso gratuito, el vacunarse a tener que estar permanentemente realizándose exámenes de PCR , que implican un costo de tiempo y económico para las personas. Por lo tanto, este cambio en la política sanitaria debería contribuir a incentivar que las personas que no han completado su esquema de vacunación lo hagan».

Añade que «por otra parte, aquellas personas que, por diferentes motivos, no pueden completar sus esquema de vacunación, la alternativa de poder asistir a lugares públicos sin pase de movilidad, pero con un examen negativo de PCR, es una estrategia que permite proteger a otras personas y evitar los contagios».

El doctor Sebastián Ugarte , director de la UCI de la Clínica Indisa, comenta que «conceptualmente una persona no vacunada no debería estar completamente privada de acceder a beneficios, siempre que garantice un riesgo de contagio para otras personas. Una forma razonable de asegurar aquello es mediante una PCR, con una duración no mayor a 48 horas. Desde luego, realizarse un examen de PCR en un periodo breve de tiempo implica ciertas incomodidades pero es una forma alternativa y válida para asegurar una cierta seguridad y no implicar un riesgo de contagio para el resto de las personas que puedan compartir un espacio cerrado o un medio de transporte».

Para el director del programa de medicina intensiva de la U. Andrés Bello, » no debería significar un incremento del riesgo porque permite una posibilidad para aquellas que no cuenten con el pase de movilidad de acceder mediante un examen que otorga una garantía de bajo riesgo de contagio».

Otro especialista que se sumó al debate es Carlos Pérez , infectólogo Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Para él, «me parece razonable esta alternativas a personas que no tengan su pase de movilidad que es similar a la que utilizan líneas aéreas . Esto es tener un PCR negativo dentro de las 24 horas previas, lo cual hace bastante poco probable que la persona en ese momento esté cursando infección por Sars-Cov 2». ¿Encontraste algún error? Avísanos

