Ex asesor dio a conocer que la princesa Diana intuyó su muerte 2 años antes del accidente

» La Nota Mishcon » es quizá la revelación más perturbadora sobre la princesa Diana que forma parte de la docuserie «The Diana Investigations», transmitida por Discovery+ y que aborda las investigaciones británicas y francesas que se desarrollaron sobre la muerte de la mamá de los príncipes William y Harry .

De acuerdo con los documentos de las investigaciones sobre la muerte de Diana , se dio a conocer que en octubre de 1995, la exesposa de Carlos de Gales pidió reunirse de manera privada con Victor Mishcon, quien era su asesor legal, pues quería compartirle «algo» que la tenía preocupada. El hombre escribió lo que Lady Di le estaba contando y entre lo que le dijo es que «fuentes confiables» le habían informado «que se podría organizar un accidente automovilístico». Ella habría predicho que «terminaría muerta o gravemente herida».

Según «The Daily Beast», Mishcon también escribió que Diana sabía que «se harían esfuerzos para deshacerse de ella» en un accidente automovilístico debido a una falla en los frenos u otros medios.

Estas escalofriantes notas se habrían vuelto realidad. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana, su novio Dodi Al-Fayed y Henri Paul, chofer de la pareja, murieron en un accidente automovilístico en París, en el túnel Pont de l’Alma. El Mercedes Benz que conducía se estrelló contra un pilar a 65 mph, más del doble del límite de velocidad, mientras trataba de evadir a un grupo de paparazzi buscaban la mejor imagen de los novios.

Esta investigación que estuvo a cargo de los productores de la docuserie arrojó que Mishcon entregó sus notas al que era comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, Sir Paul Condon, quien al renunciar, los escritos pasaron a manos de John Stevens cuando los descubrió en una caja fuerte.

«Cuando el forense anunció su investigación, me aseguré de que la carta fuera entregada de inmediato al forense real, que en ese momento era Michael Burgess y luego se convirtió en Lord Justice Scott Baker», contó Stevens en una entrevista al medio antes citado.

«Vi a Lord Mishcon aproximadamente un mes antes de que muriera, aproximadamente en la primavera de 2005, y se dio cuenta del hecho de que pensaba que (Diana) estaba paranoica y no le había dado mucha credibilidad».

Foto: reproducción Años después, Diana de Gales habría escrito otra carta, en octubre de 1996, que fue encontrada por el que era su mayordomo, Paul Burrell, y que publicó en su libro «A Royal Duty», de 2003.

«Estoy sentada aquí en mi escritorio hoy en octubre anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la frente en alto», habría redactado Diana al poco tiempo de su divorcio del príncipe Carlos. «Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa: mi esposo está planeando un ‘accidente’ en mi automóvil, falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado para que se case con Tiggy».

Tiggy Legge-Bourke era la asistente personal del príncipe y también hacía funciones de niñera. Sin embargo, recientemente se confirmó que el supuesto affair de Tiggy con Carlos fue un invento del reportero Martin Bashir, quien armó una mentira para persuadir a Lady Di a darle una entrevista usando documentación falsa de un aborto.

«The Daily Beast» compartió que la investigación de Lord Stevens concluyó «con un 100 por ciento de certeza» que no hubo conspiración contra Diana de Gales y que se trató, simplemente, de un trágico accidente

LINK ORIGINAL: El País

