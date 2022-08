Ewan McGregor protagonizará la serie de Paramount+ A Gentleman In Moscow

Entornointeligente.com /

El actor de Obi-Wan Kenobi interpretará al Conde Alexander Rostov quien, tras la Revolución Rusa, descubre que su pasado dorado lo coloca en el lado equivocado de la historia, la adaptación del best-seller internacional escrito por Amor Towles iniciará su producción a finales de este año.

Informate más Warner Bros. Discovery retrasa dos películas muy esperadas La sinopsis del personaje de McGregor continúa: «Evitando la ejecución inmediata, es desterrado por un tribunal soviético a un ático en el opulento Hotel Metropol, amenazado de muerte si alguna vez vuelve a poner un pie afuera. A medida que pasan los años y algunas de las décadas más tumultuosas de la historia rusa se desarrollan frente a las puertas del hotel, las reducidas circunstancias de Rostov le brindan acceso a un mundo mucho más amplio de descubrimiento emocional. A medida que construye una nueva vida dentro de las paredes del hotel, descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor».

McGregor dijo sobre la serie: «Es una historia increíble y maravillosa y estoy muy emocionado de poder interpretar un papel tan fabuloso».

El original de Paramount+ International A Gentleman in Moscow será producido por eOne en asociación con VIS, la división de estudio internacional de Paramount Global, y se emitirá en Showtime en los EE. UU. Imágenes de la tormenta.

McGregor será productor ejecutivo de la serie junto al showrunner Ben Vanstone (All Creatures Great and Small, The Last Kingdom), Harper (War and Peace , Peaky Blinders), Xavier Marchand (Nautilus , Mrs Harris Goes to Paris) y el autor Amor Towles, cuya novela ha vendido más de cuatro millones de copias en todo el mundo.

