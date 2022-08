Evópoli pide renuncia de ministro Jackson y lo emplaza a «dar un paso al costado»

Entornointeligente.com /

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, emplazó al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y pidió su renuncia. Lo «emplazamos a dar un paso al costado, considerando que no ha estado a la altura del cargo que se le ha conferido. No ha sido capaz de ordenar a la coalición de Gobierno, tampoco ha cumplido con su principal función de llevar adelante la agenda legislativa levantando proyectos de ley, ni ha logrado llegar a acuerdos transversales que permitan avanzar en la construcción de soluciones en beneficio de todos los chilenos y chilenas», apuntaron. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La noche del pasado martes, el ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segpres), Giorgio Jackson, hizo una comparación entre la generación actual y la «que nos antecedió», lo que generó una serie de cuestionamientos y repercusiones políticas.

«Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y más franqueza», dijo el secretario de Estado.

Te puede interesar también:

La Moneda de los lamentos: ministro Jackson pide disculpas por dichos sobre generación «que los antecede» Senadora Provoste por dichos de Jackson: «Que no se transforme en un hábito hacer declaraciones y después pedir disculpas» Según informa La Tercera , las declaraciones causaron diversas críticas, tanto por parte de la oposición como del oficialismo, quienes cuestionaron sus dichos y lo acusaron de «superioridad moral» e incluso pidieron su renuncia al cargo.

Uno de ellos fue el senador del PS Gastón Saavedra, quien lo emplazó para que diera un paso al costado. Misma solicitud a la que se sumó Evópoli a través de su presidenta, Luz Poblete.

«Nos parece preocupante la superioridad moral con la que actúa el secretario de Estado, menoscabando públicamente el trabajo desarrollado por las administraciones y generaciones que nos han antecedido, desconociendo que el progreso que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, ha sido un esfuerzo colectivo de todos los sectores», apuntó la colectividad.

«Hoy más que nunca debemos cuidar y mantener las relaciones políticas y el diálogo transversal, particularmente de la autoridad que es el nexo entre el Ejecutivo y Legislativo, actitud que no hemos visto en el ministro de la Segpres desde que asumió», complementaron.

Es por eso que Evópoli señaló que «solicitamos al Presidente Gabriel Boric a que, en sus atribuciones y responsabilidades, evalúe con urgencia el impacto de los dichos y gestión de cada uno de sus ministros y haga los cambios necesarios, porque Chile no merece un gabinete amateur que ofrece disculpas y comete errores graves a diario».

«Emplazamos al ministro Jackson a dar un paso al costado, considerando que no ha estado a la altura del cargo que se le ha conferido. No ha sido capaz de ordenar a la coalición de gobierno, tampoco ha cumplido con su principal función de llevar adelante la agenda legislativa levantando proyectos de ley, ni ha logrado llegar a acuerdos transversales que permitan avanzar en la construcción de soluciones en beneficio de todos los chilenos y chilenas», subrayaron.

En ese sentido, hicieron un llamado «al Gobierno a cumplir con su principal función, que es gobernar. La delincuencia está desatada, la inflación afecta dramáticamente el bolsillo de las familias chilenas y, lamentablemente, no vemos un gabinete a la altura para enfrentar las urgencias sociales de nuestro país».

Tras los distintos emplazamientos por sus dichos, el titular de la Segpres pidió disculpas.

«Estoy convencido de que si queremos que los cambios que estamos empujando sean sostenibles en el tiempo, debemos avanzar en unidad de las fuerzas transformadoras y creo, tal como lo ha planteado nuestro Gobierno en muchas ocasiones, que esta construcción la hacemos a partir de las luchas y aprendizajes de quienes nos antecedieron, y que obviamente la política no comienza con nosotros», sostuvo Jackson.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó su respaldo al ministro, y sentenció que «yo he hablado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad».

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com