Evo Morales teme «ataque» tras el robo de su celular

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció el lunes el robo de su celular, durante un evento de su partido político en el que se encontraba el ministro de Interior, e insinuó que el presunto hurto puede ser parte de un «ataque» para perjudicarlo.

«El robo de mi teléfono celular ocurrió en un acto que contaba con la presencia del ministro de Gobierno (Interior, Fernando del Castillo) y su (personal policial de) seguridad», afirmó Morales en su cuenta en Twitter.

Acotó que «no quisiéramos pensar que es parte de un ataque planificado para perjudicarnos».

El evento político del Movimiento Al Socialismo (MAS) se realizó el domingo en un poblado del departamento de Santa Cruz. Morales estuvo rodeado de sus militantes y realizó un discurso desde un improvisado proscenio.

El expresidente boliviano, ha manifestado con anterioridad sus críticas públicas al desempeño del ministro Del Castillo y su partido MAS pidió al presidente Luis Arce su destitución, aunque el mandatario no hizo eco de los reclamos.

Dice que no tiene «nada que ocultar» El exgobernante aimara también indicó que no tiene «nada que ocultar», pero que «denunciaremos cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en nuestra contra». Del Castillo no hizo ningún comentario.

El influyente diputado del MAS, Juanito Angulo, señaló que «es el celular de un líder importante, histórico, un expresidente y por supuesto que tiene información importante».

Incluso aseguró que «hay infiltrados» de la derecha en los actos del oficialismo y que sospecha que ellos deben tener el teléfono.

El robo del aparato motivó denuncias de la oposición de que el gobierno desplaza a un número de policías para aclarar el caso y encontrar el celular.

El legislador opositor, José Carlos Gutiérrez, señaló que «es impresionante la movilización que está habiendo por parte de la policía por la pérdida del celular».

En su opinión «llama la atención» todo ese despliegue, «porque pareciera que ese celular es una mina de oro para conocer todas sus conexiones» políticas y sindicales.

