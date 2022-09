Evo Morales involucra al hijo de Arce en su ataque al Gobierno

Entornointeligente.com /

Evo Morales contó ayer que alertó a Luis Arce sobre los comentarios de que su hijo estaba presuntamente involucrado en hecho irregulares, y la respuesta que obtuvo del Presidente fue: «No se meta con mi familia». La exautoridad manifestó que desde el primer momento, cuando pidió reunirse con el jefe de Estado o las veces que fue convocado, expresó sus «enormes preocupaciones» en relación a la gestión de gobierno.

«Una vez hubo muchos comentarios sobre el hijo del Presidente. Estaba con María Nela Prada, le dije: ‘Presidente, la gente está hablando mucho de su hijo; por favor, no sé si sabrá, eso nos va a perjudicar’. Me dijo: ‘No se meta con mi familia’. Nunca más hablé», dijo Morales en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.

Morales añadió que no sabe si «será verdad o no, no quiero meterme», desde entonces no habría tocado el tema. El hijo del mandatario es Luis Marcelo Arce Mosqueira. En pasados meses, el diputado de Creemos Erwin Bazán señaló que era el «mandamás» en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Trabajaba en la empresa con un sueldo de más de 30 mil bolivianos, su declaración jurada estaba registrada en la Contraloría General del Estado; aunque la petrolera dijo que ya no cumplía funciones, otras versiones señalan que sigue siendo parte.

Morales ratificó que el año pasado comunicó de las presuntas irregularidades en la Administradora Boliviana de Carreteras. «Le transmití al Presidente: ‘Hermano, hay muchos comentarios que dicen que hay corrupción’». El supuesto robo del celular de Morales fue el hito a partir del cual se generaron nuevas denuncias de conspiración y ataques a él y a su entorno, entre ellos Leonardo Loza, Gualberto Arispe y Andrónico Rodríguez.

Posteriormente, el diputado Héctor Arce denunció a funcionarios de la ABC de presuntamente haber cobrado una coima millonaria a una empresa china para adjudicarse la construcción de la vía Sucre-Yamparárez. Desde entonces, se ha desatado un enfrentamiento verbal entre la línea dura de Evo Morales y algunos ministros de Estado.

Según Morales, existe «un plan negro» que se ha gestado en el gobierno de Arce, el objetivo sería vincularlo con ilícitos y afectar su imagen. Para el analista Carlos Valverde, Morales está desesperado porque no tiene espacio y el único resquicio que le queda es el Chapare, «es el único lugar donde se mueve con tranquilidad», dijo al programa de TV La Revista, de Unitel. Valverde agregó que Morales está perdiendo espacio porque Arce es el que tiene el poder, la prebenda, los cargos y la protección, y por ello el expresidente se siente desesperado. «Evo se esta yendo de la mente de la gente, ya perdió esta pelea y está fuera de la candidatura del MAS para 2025. El que va a generar su candidatura es Arce», concluyó Valverde.

Interculturales piden cambios

El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), David Veizaga, dijo que los ministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo, «se están equivocando» en su trabajo, y le pidió al presidente Luis Arce «mejorar» su gabinete ministerial.

El dirigente detalló el poco trabajo que vienen realizando las tres autoridades mencionadas. Al primero que se refirió fue al Ministro de Gobierno, porque no estaría realizando los controles en las fronteras y tampoco estaría cumpliendo con la erradicación de coca excedentaria.

