Evo busca un MAS a su “medida” y así perpetuarse en el poder

Entornointeligente.com / La cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por Evo Morales y su entorno, prepara el “congreso orgánico” de ese partido, para garantizar su inamovilidad en el poder, con una estructura ajustada a sus propósitos y sin oposición alguna, coincidieron en señalar dos cofundadores de ese movimiento político, ahora exmilitantes.

Román Loayza Caero y Lino Villca Delgado, dos líderes campesinos de larga trayectoria política, afirman que el proyecto inicial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos (MAS-IPSP) se ha “distorsionado” y ha dejado de lado lo que es el movimiento indígena.

Para este 3 de junio estaba previsto el congreso orgánico del MAS, pero se postergó sin fecha debido al incremento de los contagios y muertes por la Covid-19 en la tercera ola.

Este encuentro -en el que se prevé se dé una fuerte confrontación interna- el partido tiene como objetivo adecuar su estatuto interno a la Ley Electoral y, segundo, aprobar normas que garanticen la disciplina interna para su funcionamiento.

La última vez que se modificó los estatutos del partido fue en 2012, hace nueve años.

“Antes el congreso como tal era llevado por las organizaciones sociales como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), los colonizadores, bartolinas, pero se ha distorsionado, ahora es servil a una persona que es Evo Morales, porque se ha constituido como el dueño absoluto del MAS”, señaló Villca.

Agregó que “hay que ser claros, el proyecto político del MAS empezó con una línea de reivindicación indígena, campesina y de las organizaciones sociales, la cual se olvidó”.

Del cónclave azul, según se anunció, solo participarán los que estén legalmente inscritos como militantes.

Sobre los cambios al estatuto orgánico, Morales mediante Twitter informó que “con los dirigentes departamentales del MAS y del Pacto de Unidad trabajamos la propuesta que llevaremos al congreso del MAS-IPSP (…) destinada a mejorar nuestro estatuto para que haya más disciplina en este movimiento político que es el más grande de la historia”.

¿Qué significa que haya más disciplina? Según exasambleístas del partido, las modificaciones apuntan a dos objetivos: definir la manera en que se hará la denominada purga, impuesta por Morales, de quienes a título de “renovación” estarían dividiendo el partido y viabilizar su permanencia como líder y candidato para los próximos comicios.

Al respecto, el también exdiputado Román Loayza señaló que “el camino político por el que nació el MAS era servir al pueblo, respetar la Constitución, respetar la democracia. Pero con Evo Morales ya nada de eso se respeta. El instrumento político es fruto de mucha historia, de mucho sufrimiento”.

En tanto, Villca, exsenador, señala que los que “soban (a Morales) son los que logran buenos cargos y se deja a un lado a los que realmente luchan por el movimiento”.

“En este momento el MAS ya no es la esencia con la que nació, ahora es ganar diputaciones, cargos, y si no obedeces al jefe máximo que es Evo Morales, si no das culto (a Morales) automáticamente eres anulado”, sostiene Villca, actualmente líder del Movimiento Por la Soberanía (MPS).

Ajustes a la medida

El MAS fue “fundado por las organizaciones sociales” (1997), es así que el artículo 18 del actual estatuto orgánico establece como “organizaciones matrices” a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa y a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia.

El artículo 19 señala que la modificación del estatuto y el reglamento interno del partido se realizará mediante un congreso orgánico, previa convocatoria de la dirección nacional a través de un congreso ordinario.

“El congreso orgánico va dirigido por Evo Morales, no por los movimientos sociales, que en su momento eran el instrumento político, ahora es un instrumento de un culto a una persona, eso ya no es democrático, es vertical, pero se maneja de esta manera, ya no para beneficiar a los indígenas, campesinos, solo a grupos en el poder”, sostiene Villca.

Renovadores vs. evistas

Respecto a los pedidos de renovación de la cúpula masista y el rechazo a las exautoridades, Loayza y Villca lamentan que, solo por tocar el tema, sean tachados de traidores y se anuncie su purga o depuración.

“En este momento por hablar de renovación, observar a Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti, entre otras exautoridades, se les dice traidores, que son de la derecha”, lamentó Villca.

El 18 de abril pasado, Morales anunció una “purga” y depuración interna de aquellos que censuraron el presunto “dedazo” de la cúpula azul en la designación de candidatos para las elecciones subnacionales de marzo pasado, que derivó en la derrota del MAS en varias gobernaciones y alcaldías.

Otros que están en la mira son los que pidieron renovación. “Estamos observando qué hacemos con algunos dirigentes, inclusive asambleístas permanentemente hablando contra algunos exministros, contra Evo, hasta contra el Gobierno, ya nos damos cuenta que no son militantes, porque el militante tiene que tener disciplina”, dijo Morales.

Estas ideas no fueron bien recibidas por todos los sectores del MAS. La ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, indicó que están de acuerdo con Morales respecto a realizar la purga, pero debería empezarse con “las exautoridades que le acompañaron a él mismo (Morales) y que siguen queriendo volver a hacer daño a nuestro país”.

Aportes al partido

Otro cambio previsto en los estatutos sería el referido a los aportes de los militantes. “Este congreso también va a tocar el aspecto económico, estamos debatiendo y ya está en el borrador. Quien es militante debe aportar al partido, ¿cuánto aportaría? Sería un boliviano al mes. Si uno quiere ser candidato se revisará los antecedentes y tendrá que estar al día con sus aportes”, sostuvo.

PAPEL DE MORALES EN LAS SUBNACIONALES

El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, tuvo un papel protagónico como jefe de campaña. Fue un actor gravitante en la selección de sus candidatos y en ese marco enfrentó pugnas internas. “Este es un tema que aún está pendiente dentro del MAS y lo tienen que llevar adelante. Lo han postergado desde el momento en el que comenzaron a hablar del golpe”, según el politólogo Marcelo Arequipa.

Sostiene que lo que el MAS ha encarado en 2019, más allá de todo lo que se entienda sobre un supuesto golpe o un supuesto fraude, es una brecha histórica muy fuerte y “eso tiene que tener responsables y hasta el momento no existen en el MAS cargos de responsabilidad sobre las decisiones equivocadas”.

CALIFICAN DE TRAIDORES A QUIENES PIDEN CAMBIO

REDACCIóN CENTRAL

El pasado 24 de marzo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar pidió la renovación de la dirección nacional de ese partido, incluida la presidencia ocupada por Evo Morales, porque ya habría concluido su mandato.

“En realidad, feneció su cargo del compañero Evo (Morales). El estatuto del MAS dice que son dos años (la presidencia del partido) y por la pandemia y cosas que vino están seis años los dirigentes nacionales, ya no tienen legitimidad”, afirmó en esa oportunidad.

Dijo que mediante el congreso nacional, se “limpiará la casa”, se elegirá una nueva directiva.

Sin embargo, este pedido le significó que grupos del MAS de Santa Cruz lo acusaran de ser un traidor, además de colocar afiches en la Brigada Parlamentaria Cruceña con la frase ‘”Rolando despedido del MAS”.

“No es delito decir que el estatuto dice que cumple dos años cualquier dirigente y nosotros, como diputados, representamos a las organizaciones sociales. Hemos pedido que se lleve el congreso nacional porque el MAS quiere renovación”, indicó Cuellar.

El diputado respondió a las críticas que el pedido de renovación no significa división, sino que se dé oportunidad de ejercer un cargo a otros.

EL VERDADERO ORIGEN DEL MAS-IPSP

El nombre original del (MAS-IPS) fue Movimiento Al Socialismo-Unzaguista (MAS-U), siendo una rama de la división de la Falange Socialista Boliviana (FSB), hecho que ocurrió en 1987.

Entre los fundadores de este partido estaban David Áñez Pedraza, Román Loayza, Lino Villca, Dionisio Núñez, Filemón Escóbar y Félix Patzi Paco.

IMPEDIR LA POSTULACIÓN EN OTRO PARTIDO

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que se pretende cambiar el estatuto de ese partido para evitar que autoridades del frente oficialista puedan candidatear por otro frente político.

“Tuvimos una reunión con la dirección nacional, una de las conclusiones es firmar la convocatoria al congreso orgánico para tocar el estatuto del MAS. Ese congreso se realizará en Cochabamba, el 3 de junio (ahora suspendido). Se va a debatir si eres autoridad del MAS y te presentas a otro partido, por estatuto, no vamos a permitir eso”, declaró Morales en su oportunidad.

La propuesta surge después de haber perdido las gobernaciones en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales frente a disidentes del partido azul y candidatos de la misma línea ideológica.

Eva Copa, Damián Condori, Ana Lucía Reis, entre otros fueron electos en las elecciones subnacionales por otros partidos.

AUTORIDADES PROMUEVEN EL ANTIEVISMO

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó a ministros, viceministros y operadores políticos del gobierno de Luis Arce de estar promoviendo la división del partido a través de la difusión de mensajes del imperio norteamericano como el “antievismo”, el “dedazo” y que son los “radicales” del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

“Hace dos meses y medio, yo dije en una reunión importante con el equipo político del compañero Luis Arce, justamente para parar esta forma de actuar, pero aguanté, aguanté, porque en campaña no podemos ir aclarando estos problemas internos, pero hay que decir si me llega la oportunidad”, afirmó Morales el 21 de abril de 2021.

El exmandatario indicó que tiene documentación que sustenta sus aseveraciones, sobre quienes presuntamente están en la línea de exhortar mensajes que fueron generados por el gobierno norteamericano como el “antievismo” y el “dedazo”.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com