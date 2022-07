Evo anuncia que el MAS ya no tendrá candidatos «invitados»

Entornointeligente.com /

El expresidente Evo Morales anuló la figura de «invitados» para las candidaturas en el MAS y solo tomará en cuenta a los militantes. Pero no es solo esa una de las condiciones, también informó que los militantes que deseen ser candidatos deben tener sus aportes económicos al día de acuerdo a sus estatutos, de lo contrario no accederán a candidaturas.

«Esto no es chiste, en las próximas elecciones, si un hermano o una hermana no está legalmente inscrito al Tribunal Supremo Electoral no va a ser candidato, tanto en el campo como en las ciudades, ya no hay los llamados invitados, invitados ya no van a haber», sentenció el líder del MAS durante el acto de inauguración de inscripción de militantes en Oruro.

Durante su mandato de casi 14 años, Morales recurrió a candidatos a diputados y senadores como «invitados», que eran personalidades que no tenían militancia en el MAS. Ahora, a tres años de las próximas elecciones generales el líder del partido azul dijo que eso se acabó.

Más adelante dijo que ya no será suficiente ser militante para acceder a una lista de candidatos y adelantó que el que quiera ser postulante debe tener sus aportes al día de acuerdo con su estatuto. Por esa razón, el que no cumpla con los aportes tampoco podrá integrar una lista.

«Quiero alertarles, saben está inscrita pero no había aportado nada sino aportó ya no será candidato o candidata. Evidentemente la gente humilde no va poder aportar, pero cuando uno tiene compromiso con la patria con un movimiento político y este es el movimiento más grande de Bolivia cómo no van a poder hacer esfuerzos, los mineros están bien económicamente (risa)», afirmó Morales.

Reveló que, en este momento, en las cuentas del MAS hay un depósito de más de Bs 5 millones y que el partido tiene 1.070.000 militantes legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Si solo cumpliríamos mensualmente con aportar un boliviano, cada mes tuviéramos un millón de bolivianos, sin tomar en cuenta el 2 por ciento y 3 por ciento que deben aportar las autoridades», recordó, y anunció que el registro biométrico salvará ese tipo de vacíos, pues el control será totalmente automatizado.

Recordó también que en el anterior registro el MAS presentó más de dos millones de militantes y que por la depuración que tiene el ente electoral solo se aceptó a 1.070.000 partidarios; ahora con la inscripción biométrica esperan anular la excesiva depuración en el TSE.

Las organizaciones sociales afines al MAS cuestionaron más de una vez la presencia de los «invitados» que Morales defendía ya sea por su trayectoria o por sus características populares, es así que integraron sus listas gente que no tenía militancia partidaria.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

