EVO 2022: Mortal Kombat 11 y los demás juegos del torneo están en oferta en Steam | Videojuegos de pelea | Las Vegas | EEUU | PC | Steam | | TECNOLOGIA

¿Quieres probar los juegos presentados en el EVO 2022 ? Como celebración del torneo de videojuegos de pelea más grande del mundo, el EVO 2022, Steam está ofertando los títulos centrales de la competencia. Puedes encontrar hasta el lunes 8 de agosto al mediodía títulos como Dragon Ball Fighterz, Mortal Kombat 11, Tekken 7 y más con hasta 90% de descuento.

Como se sabe, el torneo mundial EVO 2022 comenzó el pasado viernes 5 de agosto y finalizará el domingo 7 del mismo mes , en Las Vegas, Estados Unidos. Si bien el campeonato se juega en consolas de PlayStation, Steam ha aprovechado para ofertar ocho de los nueve videojuegos que se están compitiendo en el EVO. Las ofertas solo durarán hasta el lunes 8 de agosto, por lo que debes apurarte si quieres guardar por siempre en tu PC estos icónicos juegos de pelea.

El único título que no tiene descuento es Guilty Gear -Strive-, el cual cuesta S/.102. ¿Cuáles son los juegos en oferta en Steam por motivo del EVO 2022? A continuación te los listamos.

Mortal Kombat 11 (Foto: Difusión) El juego está al 80% de descuento en su versión base por solo S/.25,80 . La versión Ultimate está al 75% por S/.43,74. Un pack que también incluye Injustice 2 también está al 75% por ambos juegos y cuesta S/.68,75.

Dragon Ball FighterZ (Foto: Difusión) El título de Goku está al 85% de descuento en su versión base por solo S/.29,85 . La edición FighterZ también está al 85% por S/.46,05, al igual que la edición Ultimate por S/.53,85.

Tekken 7 (Foto: Difusión) El videojuego base está al 85% de descuento , costando S/.19,80 . También puedes obtener la edición Definitive al 84% por S/.57,60.

Street Fighter V (Foto: Difusión) El título de Capcom está al 75% de descuento en su versión base por S/.16,25 . Esta oferta está vigente hasta el 16 de agosto . La edición Champion Ultimate está al 52% de rebaja por S/.50,21.

Skull Girls: 2nd Encore (Foto: Difusión) El juego está al increíble descuento del 90% en su versión base por tan solo S/.4,50 . Además, un pack con el juego base y el primer pase de temporada está al 70% de rebaja por S/.31,50.

The King of Fighters XV (Foto: Difusión) Este título está al 35% de descuento en su edición estándar por S/.78 . La edición Deluxe también tiene 35% de rebaja y cuesta S/.101,40.

Gran Blue Fantasy: Versus (Foto: Difusión) El juego está al 45% de descuento en su por solo S/.20,35 . La versión Legendary está al 30% por S/.60,90.

Melty Blood: Type Lumina (Foto: Difusión) Este título tiene un 35% de descuento, costando S/.56,55 la edición base. La versión Deluxe está al 35% por S/.78.

