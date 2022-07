Evitó una tragedia mayor: Lo que sabemos del transeúnte que mató a tirador de centro comercial en Indiana

Entornointeligente.com /

Por CNN

Mientras que el atacante, Douglas Sapirman, de 20 años, disparó 24 veces con un rifle tipo AR-15, Dicken no dudó en utilizar la pistola Glock que llevaba legalmente. Sapirman fue «neutralizado» en dos minutos, dijo la policía.

«Muchas más personas habrían muerto anoche si no fuera por un ciudadano armado y responsable que actuó muy rápidamente en los dos primeros minutos del tiroteo», dijo el jefe de la policía de Greenwood, James Ison, en una conferencia de prensa este lunes.

La abuela de Shay Goldman, la novia de 19 años de Dicken, dice que la vida de su nieta fue una de las que se salvaron gracias a las acciones del joven, informó WTHR, filial de CNN.

«â€˜Eli me empujó fuera del camino y me dijo que me agachara y me quedara en el suelo'», dijo Goldman a su abuela por teléfono, según WTHR.

«Todo el mundo debería estar orgulloso de él por lo que ha hecho, porque si no, habría habido mucho más», dijo la abuela, a la que la afiliada no identificó.

