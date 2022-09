Evelyn Beltrán: a qué se dedica la novia de Toni Costa | Celebs de Estados Unidos | nnda nnlt | FAMA

Entornointeligente.com /

Cuando Toni Costa dio a conocer que había iniciado una nueva relación con una joven de nombre Evelyn Beltrán , todas las atenciones y miradas se posaron encima de ella, ya que era alguien que no estaba en el medio televisivo y se necesitaba conocer mayor información al respecto, la cual se pudo obtener a través de las redes sociales .

Gracias a esas plataformas digitales hemos sido testigos de las más grandes demostraciones de amor mutuo que han tenido a lo largo de los últimos meses, el apoyo que le dio ella a su amado cuando estuvo en «La casa de los famosos 2», sus peleas con seguidores que los critican y, en especial, los mejores momentos que han compartido hasta el momento.

Adicional a todo lo ya antes mencionado, con el pasar del tiempo hemos descubierto todas las facetas de la actual pareja del bailarín español, por lo que ahora haremos un resumen y descubriremos a qué se dedica esta chica que tiene totalmente ilusionado a Toni Costa.

Toni Costa y Evelyn Beltrán se reencontraron tras su paso por «La casa de los famosos» (Foto: Toni Costa / Facebook) ¿A QUÉ SE DEDICA EVELYN BELTRÁN? Influencer Ni bien se supo de Evelyn Beltrán, lo primero que nos enteramos es que es una influencer en Instagram, red social en la que tiene más de 300 mil seguidores en la actualidad, aunque debemos mencionar que la cantidad de fans aumentó considerablemente cuando se hizo oficial su relación con el ex de Adamari López.

En sus cuentas personales suele subir videos y fotos de lo que más le guste, mientras que en sus historias comparte algunas cosas que va realizando en el día a día, así como los anuncios de publicidad que suele hacer de algunas marcas que la promocionan.

Ha trabajado en modelaje También es importante resaltar que es modelo y que anteriormente ya ha tenido experiencia ganando algunos certámenes de belleza locales, demostrando su talento en las pasarelas y su atractivo físico que enamoraría a cualquiera.

Asistente de médico Además de esas dos cosas, Evelyn Beltrán tiene un trabajo fijo, el cual anunció cuando Toni se encontraba en plena participación en el reality de Telemundo. En aquella oportunidad, la joven de raíces mexicanas contó al mundo entero que estaba trabajando como asistente médica.

«Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida, mi nuevo trabajo como asistente de médico. Todo lo bueno toma su tiempo y siempre el destino te pondrá en el momento correcto con la gente correcta. Me siento bendecida» , comentó en ese momento.

Evelyn Beltrán cuando anunció su nuevo trabajo (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram) MÁS INFORMACIÓN SOBRE EVELYN BELTRÁN Y TONI COSTA ¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO ENTRE TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN? Tras su participación en » La casa de los famosos» , el bailarín protagonizo emotivos reencuentros y uno de los más esperados fue el que tuvo con su novia Evelyn Beltrán .

Si bien ambos se habían comunicado por teléfono, sus seguidores esperaban que se puedan ver en persona. MÁS DETALLES AQUÍ .

¿POR QUÉ A EVELYN BELTRÁN NO LE MOLESTA QUE TONI HABLE DE SU EX? Evelyn Beltrán contó al medio » La Opinión » que no le molesta en absoluto que Toni Costa hable sobre lo que vivió con Adamari López y cómo es su relación actualmente. Ella se muestra tranquila porque sabe que todo sentimiento romántico quedó en el pasado y ahora solo los une su hija Alaïa .

» Lo que no fue en mi año no me hace daño. Su expareja fue una persona importante para la vida de Toni ¿Por qué? Porque tienen a una nena espectacular que Toni ama con locura, y ella es básicamente gran parte de la historia de quién Toni es hoy en día «, explicó la modelos. Más detalles aquí.

¿QUÉ IDIOMAS HABLA EVELYN BELTRÁN? Gracias a la típica interacción de preguntas y respuestas de Instagram, la modelo mexicana se expresó acerca de los idiomas que ha aprendido en toda su vida. Y es que uno de sus seguidores tuvo esa curiosidad y la plasmó en una interrogante que ella respondería sin problema alguno. ¿Qué respondió? CLIC AQUÍ para saberlo.

