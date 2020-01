Evelio Hernández: Vamos a obtener un cupo a las copas internacionales

Entornointeligente.com /

Luis Vilchez / @lvilchez8.- El equipo revelación durante todo 2019 en la Liga Futve fue Metropolitanos . Un equipo que pasó de descender a tener una vida más a finales de 2018. En esta segunda oportunidad se encomendó al trabajo de José María Morr. Su labor generó buenas sensaciones para propios y extraños. Evelio Hernández los sufrió y ahora será parte de ellos. El volante yaracuyano habló con Balonazos sobre su nueva etapa en el cuadro violeta.

El mediocampista llega tras ser uno de los pilares del histórico Zulia FC que clasificó a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. “Conocía al cuerpo técnico y al entrenador (Morr), con quien jugué en selecciones inferiores. Enfrenté a su equipo y lo sufrí como jugador. Mantuvo la base y sé que vamos hacer buenas cosas este año”, aclaró sobre los motivos que lo hicieron volver a la capital.

No es el primero que asegura “sufrir” contra Metropolitanos, pero ¿cuáles son las virtudes de los violeta que ponen en aprietos a sus rivales? “El orden y el buen trato la pelota son dos claves fundamentales. Luego la juventud y las ganas de lucha son un plus”, expuso Hernández. En ese plantel donde la lozanía abunda, él representará la experiencia. “Desde el cuerpo técnico esperan que sea un ejemplo dentro y fuera de la cancha, con hechos. El rodearme de tantos muchachos talentosos y con tantas ganas se me va a hacer muy fácil”, confesó.

La calidad de la plantilla capaz no genera tanto ruido por no tener un hinchada prominente ni ser un equipo mediático, pero ahí está. “Si estaba sorprendido por el talento que tienen cuando estaba en la vereda del al frente, ahora que estoy en el equipo me sorprendo más por la cantidad de talento que hay. También por el trabajo que se viene haciendo y lo que se puede hacer” , dijo el volante de primera línea.

En referencia a la pretemporada opinó: “El grupo va a llegar excelente, el cuerpo técnico tiene un buen preparador físico y médicos, que nos ayudaron mucho en la pretemporada. Le sumamos el trabajo de José (Morr) que también ha ayudado muchacho, porque ha estado refrescando y como todo ganador minimizando los detalles. Un equipo con bastante trabajo”.

Hernández redondeó: “Estoy disfrutando mi rol en la institución, cada entrenamiento y el camerino. Estar con chamos con esa categoría futbolística y humana, porque son buenas personas, facilita el trabajo”. El yaracuyano no titubeó y afirmó: “No me quedan dudas de que vamos a tener un cupo a las copa internacionales”. Un elenco con huella de trabajo y continuidad que arranca su andar el domingo ante Aragua, en el Olímpico de la UCV.

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com