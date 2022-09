Evans: PUD abrió postulaciones para Comisión Electoral de Primarias

Entornointeligente.com /

Nicmer Evans, precandidato presidencial a las primarias de la oposición venezolana por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), adelantó que, este jueves, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) inició el proceso de postulaciones para la conformación de la Comisión Electoral de Primarias.

Según dijo, durante su participación en el foro «Primarias opositoras, presidenciales y el voto migrante: Obstáculos y realidades», Evans precisó que desde la organización política que encabeza están procurando que las voluntades de los mejores venezolanos no adscritos a partidos políticos se sumen a esto para dar confianza y garantía que esta comisión electoral va a ser instrumento válido para el desarrollo de los citados comicios.

En el mismo espacio de debate y discusión, el politólogo refirió también que esta instancia electoral tenga la potestad de abrir el debate a todos los actores políticos, pertenecientes o no a la Plataforma Unitaria, pero que no sean estos quienes encabecen la conducción del proceso para no poner en vilo la legitimidad del evento electoral.

Abierto el proceso de postulación de los futuros miembros de la comisión electoral de primarias opositoras, desde @mdi_venezuela postularemos a los mejores candidatos independientes para que sean parte ella… #UnaMejorVzlaEsPosible # #Vzla20Puntos @mdi_venezuela pic.twitter.com/tQVEG1Vsjp

— Nicmer Evans (@NicmerEvans) September 2, 2022

Voto migrante En otro orden de ideas, el dirigente político dejó claro que sin la participación de los migrantes criollos no se hace viable en un porcentaje importante y técnicamente factible en primarias, esto supondría un mensaje errático de cara a la posibilidad que los venezolanos en general puedan tener confianza en las presidenciales del 2024.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com