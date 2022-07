Evaluna Montaner canta en «La voz kids España», pero es criticada por esta razón (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La hija de Ricardo Montaner, Evaluna, recibió críticas tras cantar en el programa La Voz Kids. Cabe destacar que, la artista entró recientemente como invitada especial a La Voz Kids de España , agregando que la venezolana actualmente está ayudando a la cantante Aitana en su trabajo como coach dentro del reality de talentos.

Sin embargo, la artista tuvo espacio para hacer una presentación dentro del show y por ello interpretó el tema «Aunque no sea conmigo» en el cual colaboró con Aitana y aunque el jurado quedó encantando con su presentación, los espectadores expresaron lo contrario e hicieron algunas críticas en cuanto a su actuación, añadiendo «Se sintió muy insegura y desafinó. Se notó la inseguridad», «Siempre desafinada»,»Se nota que está tratando de cantar como Aitana», «No le entendí lo que estaba cantando» entre otros mensajes similares.

En el fragmento de la presentación difundida en TikTok, se puede leer muchos comentarios donde critican desde la entonación hasta la forma en que la madre de Índigo se desenvolvió en el escenario, no obstante sus mayores fanáticos optaron por defenderla , agregando que Evaluna no ha intentado imitar a nadie, pues canta igual desde sus 15 años. Finalmente, Montaner no se ha presente ante sus haters.

