Evaluación productiva por la pandemia

Los efectos inmediatos que ha provocado la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y a nivel nacional, bajo ninguna óptica eran considerados y no eran medibles a finales del año 2019. Versión impresa El fenómeno no era observado que cayera de un solo golpe en la economía mundial , tomando a todos: consumidores, productores, y gobernantes , totalmente desprevenidos , y para algunos sin un colchón financiero para sobrellevar las restricciones en el mercado, para estar en las cuarentenas y en el cierre de locales comerciales, empresas e industrias sin haber logrado una programación de la producción y de la distribución, y sin hablar de las reservas en el reglón de los salarios a los trabajadores, y demás prestaciones económicas a los empleados. Sin embargo, la pandemia dentro de las variables y de los efectos negativos, también nos ha dejado varias enseñanzas económicas, productivas y comerciales en todo sentido, aún más para los Estados, los gobernantes, los inversionistas, los empresarios, los industriales, los consumidores, y los organismos internacionales. VEA TAMBIÉN: La lectura en nuestras vidas En Panamá , una vez se estén superando gradualmente cada una de las aperturas en cada bloque de actividad económica y de actividad socioeconómica, las industrias tendrán que realizar una evaluación de sus fases productivas , de sus fases de comercialización y de sus fases de cada línea de producción. Por ejemplo, evaluar las nuevas condiciones especiales de cómo ha cambiado el mercado y la nueva forma de hacer negocios . En función a ese nuevo concepto de mercado, evaluar la cantidad de productos finales en inventario, y que aún su fecha de caducidad, de darse el caso, le permite ponerlo en venta sin mayores riesgos a los consumidores. De igual manera, hacer el mismo ejercicio con la materia prima e identificar si es posible utilizarla o se encuentra vencida o deteriorada para el proceso de fabricación industrial, según cada línea de producción. VEA TAMBIÉN: “En mi ventana, veo brillar” También es dable evaluar qué cantidad de trabajadores se estará incorporando en la medida en que la capacidad de emplearlos o de activarles los contratos suspendidos en MITRADEL, ya que no se requerirán todos juntos que ingresen el mismo día, sino de forma gradual y por departamentos o secciones , según la demanda de trabajo, ya que estará supeditada la disponibilidad de cada trabajador por la demanda del mercado de la fabricación y de la distribución de los mismos. Se tendrá que evaluar la nueva forma de recepción de mercancías y la nueva forma de despacho de los productos puestos en venta, ya que las normas de bioseguridad así lo exigen, y no es un hecho negociable sino acatable en todo sentido. Otro aspecto a valorar será la política de precio que se ha mantenido , y si aún se puede mantener o se debe ajustar a la nueva realidad comercial en Panamá. En otras palabras, si cuando compro materia prima me ofrecen un porcentaje por descuento por volumen , si me conceden línea de crédito , si al pagar como tiempo máximo 30 días la materia prima me lo considera como pronto pago y me conceden descuento en compras , si tengo una línea de crédito rotativo, si mantengo un contrato de exclusividad con mi proveedor y qué ventaja y qué desventajas se me presentan ahora con la nueva normalidad comercial, y si puedo renegociar uno o más contratos de suministro y de venta, entre otros aspectos. Por otro lado, evaluar las finanzas , especialmente mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar , y cuidar el manejo de mi capital de trabajo. Si la industria se encuentra limitada del flujo de efectivo, intentar, en la medida de lo posible, renegociar los días de sus cuentas por pagar con cada uno de sus proveedores y de sus acreedores, y tratando que los días de sus cuentas por cobrar siempre se encuentren con un buen margen menor de días al comparar con las cuentas por pagar. Docente y Coordinador de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica de Panamá.

