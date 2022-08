Evalúan incrementar pago del bono uniformes al sector salud

Entornointeligente.com /

El Ministerio del Trabajo y los sindicatos oficialistas del sector salud se reunieron la tarde del 17 de agosto para evaluar varias modificaciones al acta convenio vigente, firmada el pasado 22 de julio, donde se estableció un pago de 200 bolívares para la cláusula de uniformes y zapatos, además de cancelar de forma fraccionada el bono recreacional para jubilados.

La reunión, donde participó la Federación Nacional de Sindicatos Regionales del Sector Salud (Fenasirtrasalud), fue confirmada por el ministro Francisco Torrealba en su cuenta Twitter. Hay seis puntos para revisión, entre ellos un pago único para el bono recreacional que corresponde a los jubilados.

Diversos gremios denunciaron que el bono recreacional para jubilados y pensionados debe hacerse en un pago único equivalente a 85 días de salario, pero se estableció que fuera fraccionado y con estimaciones salariales diferentes.

Otro punto es la revisión de la cláusula que corresponde a uniformes y zapatos. 14 organizaciones, entre ellas federaciones, colegios y asociaciones reclamaron que el pago era de Bs. 1.300 Bs, pero se rebajó a 200 bolívares en las discusiones entre los sindicatos oficialistas y el Ministerio.

Desde Fenasirtrasalud dijeron «estar conscientes del impacto de la cláusula», además del reconocimiento de las autoridades de que no tenían disponibilidad presupuestaria para cancelar ese monto a los más de 350.000 trabajadores de la salud en todo el país.

«A nosotros se nos dijo que lo único que se podía pagar era lo equivalente a un salario mínimo, es decir, 130 bolívares que nosotros no aceptamos. Pusimos en la mesa que fueran 650 bolívares y no se aceptó. Luego 450 bolívares y no se aceptó, y luego se nos planteó cancelar el bono de jubilados y pensionados en base al salario básico, lo aceptamos, y pagar el bono de uniformes en 200 bolívares y también lo aceptamos», dijo el sindicalista Octavio Pérez.

Ahora, a través de una comisión sindical técnica, también se espera elaborar una nueva normativa «para el rescate de las cláusulas minimizadas y las eliminadas» por medio del instructivo Onapre, que mantiene en las calles a diversos sectores de la administración pública desde el pasado mes de marzo.

El @MinTrabajoVE junto a @Fenasirtrasalud , realizó una Conferencia Nacional con la participación de 21 dirigentes Nacionales del Sector Salud, con el objetivo de hacer seguimiento permanente a los planteamientos realizados para el bienestar de [email protected] [email protected] pic.twitter.com/EjZH9ZxPXG

— Min. Proceso Social de Trabajo (@MinTrabajoVE) August 17, 2022

Fuente: Tal Cual

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com