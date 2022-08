Evalúan estrategias para enfrentar el siniestro en base de supertanqueros

Entornointeligente.com /

Durante la evaluación de las estrategias para enfrentar el siniestro, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en que es importante realizar una evaluación preliminar del impacto medioambiental que provoca la columna de humo como resultado del incendio. Ante las máximas autoridades del país y de Matanzas, el ministro de Trasporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó que la ayuda de México y Venezuela debe llegar a Cuba al anochecer de este sábado, según publica en Twitter la Presidencia Cubana. René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, dijo que ese organismo ha apoyado con camiones las labores de enfrentamiento al incendio. El gobernador de Matanzas, Mario Sabines, destacó que este sábado fueron evacuados los pobladores de zonas cercanas a la zona industrial. Hay 1 300 personas autoevacuadas, ubicadas fundamentalmente en la universidad de Matanzas y el Pedagógico. Fueron asignados alimentos a las zonas de protección y al hospital Faustino Pérez por la cantidad de lesionados que allí son atendidos. El Ministerio de Salud asignó seis ambulancias en el día de hoy, informó el gobernador. La Presidencia de Cuba detalla en su cuenta en Twitter que la prioridad está en continuar la evacuación del área y trabajar en los sistemas de enfriamiento. CUPET garantizará los sistemas de iluminación cercanos a las áreas afectadas para mantener la vitalidad de las labores. ALGUNOS DATOS: – Hay 1300 personas autoevacuadas y 600 evacuados en centros laborales. – En el día se logró proteger 5 barrios y la Zona Industrial. – Se suman nuevas ambulancias en la provincia que mejoran el parque existente. – 121 pacientes hospitalizados, de ellos 5 criticos, 3 graves y otros 28 de cuidado. – Se han realizado 9 trasladados de pacientes durante el día hacia La Habana. – 157 camas aseguradas en provincias cercanas. – Se suma brigada médica proveniente de varios territorios.

Desde la sede del @PartidoPCC en #Matanzas , seguimos junto a @DiazCanelB minuto a minuto el desarrollo de las acciones para combatir el incendio y mitigar sus consecuencias. #Cuba #FuerzaMatanzas #CubaPorLaVida pic.twitter.com/MkqJ66YmYh

— Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) August 6, 2022 COMIENZA ENCUENTRO DE LA PRENSA CON LAS AUTORIDADES No ha sido un día bueno, afirma durante el encuentro de las autoridades con la prensa el Primer Ministro Manuel Marrero, pues no se han logrado los resultados que se esperaban. Ahora mismo hay un incremento del fuego, y la prioridad es no perder más vidas, señaló. Cupet informó que se restableció el bombeo de agua para el alivio y enfriamiento de los tanques Detallan, además, que se tuvo que parar la evacuación del crudo en pailas, porque la dirección del viento pegaba las llamas y era muy peligroso Hay 20 pailas en espera, señalan las autoridades. También informaron que en la madrugada llegará un buque para trasladar crudo. ALGUNAS CIFRAS: – 121 personas atendidas en hospitales – 85 altas médicas – 36 hospitalizados – 5 críticos – 3 graves – 28 de cuidado – De los atendidos en hospitales, hasta ahora no se reporta ningún fallecido – En Medicina Legal se recibió un cuerpo no identificado Se detalla que se encuentra en el territorio una brigada médica de La Habana, y se cuenta con la fuerza médica necesaria. Hay ingresados en el Faustino Pereza y en el Hospital Militar Mario Muñoz. En La Habana, son atendidos en el Hermanos Ameijeiras, el Calixto García, el Miguel Enriquez y el Hospital Naval. El Cuerpo de Bomberos informa que en la tarde se ha trabajado en controlar el derrame de crudo que pudiera comprometer instalaciones cercanas. Se dijo que Matanzas agradece la solidaridad de otras provincias del país y el apoyo de la dirección del país. Cuba ha recibido ofrecimiento de apoyo y muestras de solidaridad de Venezuela, Nicaragua, Aregentina, Rusia, Bolivia, Colombia, Chile y oros países latinoamericanos y caribeños. El Jefe de Estado cubano catalogó este evento como «de envergadura y complejidad», por la cantidad de combustible implicada. Añadió la necesidad de avanzar en la noche en la rehabilitación de los sistemas de agua, para poder trabajar con la espuma, lo cual es imprescindible para entrar a buscar a los desaparecidos. El Presidente orientó atender a las familias de esas personas como una prioridad, así como avanzar en la evacuación de combustible, sin poner en riesgo vidas humanas.

Con la presencia del Presidente @DiazCanelB , el Primer Ministro @MMarreroCruz , y el secretario de Organización @DrRobertoMOjeda , comienza #AHORA la reunión de chequeo de estrategias para enfrentar el siniestro que impactó en la base de supertanqueros de #Matanzas . pic.twitter.com/Rh5LW6CaZ4

— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) August 6, 2022

