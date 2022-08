Evacuan Consulta Externa por «olor no determinado»

Entornointeligente.com /

Quienes realizaban trámites en el Hospital México debieron interrumpirlos por un olor «no determinado», que empezó a generar molestias a varias personas.

«Reportamos afectaciones de varias personas que comenzaron a sentir irritación en los ojos, mareos y náuseas en la sección de Consulta Externa del Hospital México», detalló el reporte del Cuerpo de Bomberos.

Al tener el reporte inicial hasta el lugar se desplazó personal especializado de Materiales Peligrosos para inspeccionar y medir los riesgos.

La brigada del Hospital México y técnicos en mantenimiento optaron por evacuar una parte de la infraestructura que atiende Consulta Externa. La interrupción se efectuó para evitar que más personas resultaran perjudicadas.

«Respondimos el llamado por una posible fuga de gas desconocido, las personas manifestaron afectaciones a su salud, por lo que nos despachan con una unidad extintora, unidad de materiales peligrosos y otra de rescate», declaró Luis Salas, jefe de operación.

Se confirmó que no hay fugas en ninguno de los dos sistemas de gas del hospital. Al principio se creía que se trataba de gas licuado, pero tras la revisión se descartó.

A los afectados los trasladaron a un sector seguro dentro del hospital, además recibieron atención médica para descartar mayores afectaciones.

La oficina de prensa del Hospital México informó que el incidente duró al menos una hora y media.

«Se detecto un olor no determinado por parte del personal, se pensó que era gas, por lo que se llamó a la Brigada de Primera Respuesta. Ellos revisaron todos los sistemas de emisión de gases en el servicio de Gastroenterología, que fue donde se dio el incidente, pero no detectaron ninguna irregularidad. por lo que se llamó a Bomberos para tener un trabajo más oficial. Ellos con todos los mecanismos sofisticados de detección no hallaron nada especial, por lo que levantan la alerta», comunicó el departamento de prensa.

