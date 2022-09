Eva Ayllón relanza disco en el que le rinde homenaje a su niñez

Entornointeligente.com /

La remozada producción ya está disponible en todas las plataformas musicales ( https://orcd.co/landodelavida ). «Anuncié que iba a lanzar 20 discos, hemos avanzado bastante, pero no como hubiera querido», afirma Eva . Es que la maestra debe compartir su agenda entre el estudio de grabaciones, su participación como ‘coach’ en «La Voz Perú» y sus constantes viajes y presentaciones, tanto dentro y fuera del país. «Eso me ha quitado un poquito de tiempo para estar en el estudio, pero lo hago feliz de la vida, porque es seguir cantando, es seguir sobre un escenario», confiesa. [Lea también: Documental sobre la Virgen de Cocharcas se estrenará este 2023 ] Además del single que da nombre al disco , «Landó de la vida y yo, versión Eva» -grabado originalmente por Sono Sur en 1988- contiene temas como «Anita», «Sombras», «Secreto», «El pirata», «La danza clara», «Un vals así», «La oncena», «Muñeca rota» y «Silencio». Escucha aquí «Muñeca Rota» De este disco -parte fundamental de los inicios de Ayllón como ‘ícono criollo’-, la canción «Muñeca rota» merece una mención en solitario. Para la intérprete de amplio catálogo, este tema está entre sus preferidos porque se lo cantaba a ella su abuela Eva, la mujer que la crió y la vio crecer, hasta convertirse en mujer y de quien adoptó su nombre artístico. Lee también: [Natalia Salas: «Nadie está preparado para oír un diagnóstico positivo al cáncer»] «‘Muñeca rota’ tiene parte de mi historia, de mi vida, de cuando fui madre adolescente, de la pobreza en la que vivíamos. En esta canción están la mayoría de mis recuerdos felices porque, a pesar de que es triste, yo soy feliz recordando a mi viejita. Siempre que la canto, la veo abrazándome, protegiéndome, diciéndome que yo era su ‘muñequita rota’. La veo con su batea, siempre de negro, cruzando de la casa hasta donde estaban los servicios: el caño, el baño, las duchas. Es parte de mi niñez, de mi adolescencia, me hace llorar, pero al mismo tiempo me hace sentir contenta», refiere Eva , recordando sus orígenes. Lee también: [Angello Bertini sobre su cinta Cosas de adultos: «Es una comedia redonda»] La primera cantante nacional, ganadora al Grammy a la Excelencia Musical (2019) se siente agradecida por la buena recepción de sus remasterizaciones. Lee también: [Filme «El regreso de Gulliver» llega a los cines este 22 de setiembre] «Mucha gente me dice que hay temas que no conocía. Les respondo que no son nuevos, que son de la década de los 80, más o menos. Dicen también estar complacidos con el repertorio y los arreglos. Yo les he explicado que estas son versiones mejoradas de lo que ya hemos hecho. Sigo trabajando en el rescate de mi discografía y ahora los invito a escuchar juntos mi cover de «Landó de la vida y yo, versión Eva», concluye Ayllón. Más en Andina ?? Conoce a los personajes de la nueva entrega de la cinta peruana Asu Mare y qué actores los van a interpretar. https://t.co/YGTVSQB6WS pic.twitter.com/acwGPFT7T3

