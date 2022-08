Eva Ayllón lanza feat junto a Daniela Darcourt del clásico «De qué estoy hecha»

Entornointeligente.com /

Esta colaboración se dio por iniciativa de Eva, luego de que la criolla invitara a Daniela a compartir su escenario, en julio del año pasado, en el show virtual «Emociones» . Allí acordaron grabarlo en cuanto pudieran hacer coincidir sus apretadas agendas. Logrado el objetivo, Eva y Daniela, quienes están de regreso en la televisión como ‘coaches’ vocales de La Voz, se reunieron en el estudio de grabaciones para registrar esta canción que inicia como un sentido vals y da paso a una enérgica salsa, que invita al baile y la gozadera. Lee también: Daniela Darcourt inicia su primera gira oficial por Estados Unidos junto a Tito Nieves Cabe destacar que la versión original de «De qué estoy hecha» -canción de la autoría de Roberto Livi y Rafael Ferro, grabada en 1998-, forma parte del disco de Eva Ayllón «Amanecer en ti». Los arreglos y producción musical del ‘remake’ estuvieron a cargo de Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y César Silva. «Estoy feliz de presentar esta colaboración con Daniela. Como he declarado antes, es tan talentosa que con ella quiero hacerlo todo: video, gira, disco… Esta colaboración es solo el inicio de lo que podemos hacer en conjunto», afirma Ayllón. Por su parte, Darcourt responde «compartir una cabina de grabación con mami Eva ha sido muy satisfactorio. Siento gran admiración y respeto por su carrera, pero más aún por su don de gente. Eva tiene un gran corazón. Le agradezco por esta oportunidad de haber podido compartir una grabación». Versatilidad a flor de piel El pasado 15 de agosto, Eva Ayllón , ganadora al Grammy Latino a la Excelencia Musical (2019), cumplió 52 años de aplaudida carrera artística, tiempo en el que ha demostrado su gran versatilidad al incursionar en diversos géneros musicales. En su voz hemos escuchado desde música vernacular, boleros, cumbias, nueva ola y pop, hasta géneros foráneos como el tango, el rock o los blues, entre otros. El ‘remake’ de «De qué estoy hecha» no es su primer acercamiento a los ritmos caribeños. También de su repertorio, Eva ha llevado a la salsa temas como «Ánimo y aliento» y «Cuando llegue la hora»; y, de otros artistas, ha versionado canciones como » Sobreviviré «, «La cantante» y «La quiero a morir» y «El chico chévere». También ha compartido escenario con grandes intérpretes de la salsa mundial como Marc Anthony, Cheo Feliciano, Gilberto Santa Rosa, Albita y El Gran Combo de Puerto Rico. Acostumbrada a los retos, Ayllón no descarta grabar un álbum completo dedicado a este ritmo. Más en Andina Afrodisiaco ubica su tema «La más bella» entre los más escuchados en el Perú https://t.co/csaEgTmIne pic.twitter.com/zfT3T4373B

Publicado: 19/8/2022

