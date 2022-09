EUU advierte que podría intensificar las sanciones contra Venezuela si el Gobierno no negocia con la oposición

Entornointeligente.com /

15-09-22.-Estados Unidos advirtió hoy al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y le indicó que su paciencia no es «infinita» y amenazó con intensificar las sanciones si no reanuda las negociaciones con la oposición en Ciudad de México, que quedaron interrumpidas el año pasado. «Nicolás Maduro comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir. Estamos preparados para responder con sanciones y medidas exhaustivas», expresó ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols. Presionado por el presidente del comité, el senador demócrata Bob Menéndez, el subsecretario rehusó poner un plazo límite para el regreso a las negociaciones, pero advirtió de que el Gobierno de Joe Biden usará las diferentes herramientas de que dispone «para sancionar y hacer cumplir la ley». Nichols prometió que si no hay avances, su Gobierno seguirá trabajando en coordinación con sus socios «para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados» y promoverá «investigaciones» de varios organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. «Mi opinión personal es que (Maduro) ha cometido crímenes contra la humanidad», dijo el funcionario. Desde hace unos meses, Estados Unidos se ha mostrado abierto a aliviar las sanciones al Gobierno de Maduro si se retoman las negociaciones con la oposición en Ciudad de México auspiciadas por Noruega, que se suspendieron en octubre de 2021 por la extradición a territorio estadounidense de Alex Saab, considerado el testaferro de Maduro. «Estamos dispuestos a modificar nuestra política de sanciones si las negociaciones progresan y el régimen de Maduro da pasos concretos», dijo Nichols. Aseguró que Estados Unidos está «promoviendo activamente» el retorno a la mesa de negociación en México, dijo que se está coordinando con la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y afirmó que se han llevado a cabo reuniones informales en Oslo y Caracas con «avances significativos». También aseguró que durante su viaje el pasado lunes a Ciudad de México, en el que también participó el secretario de Estado, Antony Blinken, se sostuvieron conversaciones «con aliados clave» sobre este proceso. Preguntado sobre el tema, el subsecretario negó sin embargo que Washington haya ofrecido a Maduro el levantamiento de sanciones a cambio de la liberación de presos estadounidenses en Venezuela. Pero confirmó que el viaje que hicieron a Caracas en marzo el asesor para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González; el embajador estadounidense en Venezuela, Jimmy Story; y el diplomático Roger Carstens sirvió para «negociar con el régimen la liberación de estadounidenses injustamente detenidos». El subsecretario aseguró que el Ejecutivo de Biden «sigue reconociendo y apoyando» la Presidencia interina del líder opositor Juan Guaidó en Venezuela, a quien reconoció en 2019 la Administración del entonces presidente Donald Trump (2017-2021). Consideró que la situación de Venezuela «es una de las mayores crisis que ha vivido el continente en su historia». También criticó que Maduro está buscando «alianzas políticas y económicas» con Rusia, China e Irán, que, dijo, «traerán pocos beneficios al pueblo venezolano y amenazan a la seguridad regional».

